PBH define funcionamento em dia de jogo do Brasil na próxima fase da Copa

Prefeitura divulgou horário de funcionamento de órgãos públicos em dias de jogo do Brasil nas etapas posteriores à fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou na manhã desta sexta-feira (2/12) o funcionamento dos serviços da capital em dia de jogo do Brasil nas etapas posteriores à fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Segundo o decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o funcionamento dos órgãos e das entidades do Poder Executivo será até às 14 horas.

Os agentes públicos que iniciam suas jornadas de trabalho a partir de 12 horas estarão liberados.

Além disso, no dia de jogo da seleção brasileira, os órgãos deverão garantir o funcionamento das unidades até o horário definido, adequando as escalas dos agentes públicos, se for necessário. Também não terá intervalo para almoço nos dias das decisões.

O decreto também definiu o funcionamento normal nos órgãos cujos serviços são considerados essenciais, inclusive a manutenção de plantão na Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e no Grupo Gestor de Riscos e Desastres.

No caso dos demais serviços indispensáveis à população, os secretários Municipais de cada setor definirão a escola de funcionamento especial.

As secretarias municipais de Saúde e de Educação regulamentarão, por meio de portaria, o funcionamento dos serviços nos dias dos jogos.