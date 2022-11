Lojas do Centro de BH fecharão as portas antes do jogo do Brasil

Centro de BH amanheceu movimentado nesta segunda-feira (28/11), dia do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 (foto: Sílvia Pires/EM/D.A.Press)

Impacto nas vendas

Os belo-horizontinos já estão se programando para não perder nenhum lance da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (28/11). Para a disputa contra a Suíça, que acontece às 13h, as lojas de rua no Centro de BH fecham 30 minutos antes do jogo e retornam o atendimento depois da partida.O jogo, no entanto, não afastou os consumidores das ruas, que amanheceram movimentadas na região central da cidade. Com o horário nada convencional e em meio ao expediente de trabalho, muitos lojistas decidiram aproveitar o Mundial para integrar os funcionários e assistir juntos a disputa.Hoje é a primeira vez que a equipe da loja de Ester Ianny da Costa vai torcer pelo Brasil assistindo ao jogo na empresa. A partir de 12h, os funcionários trocam o uniforme da loja pela camisa da Seleção. "Vai ser um momento divertido entre nós. Estamos na expectativa pela vitória", conta a gerente. A loja reabre 30 minutos após o jogo.Os funcionários de uma loja de roupas, na Rua dos Carijós, também entram no clima de Copa para torcer pelo Brasil nesta tarde. "Vamos assistir aqui mesmo e abrir de novo logo após o jogo", conta o vendedor Felipe Soares, de 29 anos. De olho no Mundial, a loja aposta na venda de roupas nas cores verde e amarelo O torneio, porém, não é motivo de festa para todos. Muitos lojistas reclamam da queda no movimento. "Essa época do ano a gente costuma ter um bom movimento, especialmente por causa do Natal, mas a Copa atrapalhou. Está bem fraco", lamenta Maria Auxiliadora Salvino, gerente de uma loja de artigos para cama, mesa e banho na Rua Curitiba.Geraldo Rodrigues, gerente de uma loja de bolsas e sapatos na Rua dos Carijós, também diz que a Copa do Mundo tem prejudicado as vendas. "Nós até estamos vendendo camisas da Seleção, mas está bem abaixo do esperado. Ainda bem que não investimos muito pesado nisso", relata.Ele diz que também não guarda muitas expectativas para o Natal. "Era melhor quando a Copa acontecia no meio do ano. Aí, sim, trazia movimento pra gente", conta.Quem não quiser assistir a partida em casa, vai contar com opções por toda cidade.Na Arena Brahma, o público pode assistir aos jogos diretamente do gramado do Mineirão e ainda curtir shows ao vivo. O evento Nossa Copa, na Serraria Souza Pinto, promete ter o maior painel de LED de Belo Horizonte para assistir aos jogos. Além disso, o evento é 100% à prova de chuvas.