Três homens foram presos nessa quinta-feira (25/4) suspeitos de cometerem crimes sexuais contra adolescentes na Região Nordeste de Belo Horizonte. O trio, dois de 26 anos, e o outro de 34, foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCMG).

Segundo a instituição, uma das prisões aconteceu quando o suspeito foi para a delegacia ser ouvido. O homem de 26 anos, que era investigado por importunação sexual, teve o mandado de prisão cumprido depois de ser ouvido. A vítima é uma adolescente, de 16 anos, colega de trabalho do homem, e, segundo a denúncia, ele teria assediado e acariciado o corpo da jovem durante o expediente em 2022.

Já o outro suspeito de 26 anos foi preso em São João Del Rei, na Região Central do Estado. Ele teria se envolvido com a vítima, de 13 anos, e chegou a ser preso em flagrante em outubro de 2023, na capital. Aos policiais, o homem disse que a jovem falou que era maior de idade e eles teriam mantido relação sexual com o consentimento dela na casa do investigado, no Bairro Jardim Alvorada.

O terceiro homem também foi preso por estupro de vulnerável. Ele teria abusado sexualmente da filha no Bairro Inconfidência e a adolescente relatou que ele ainda a ameaçava. As denúncias foram feitas em agosto de 2022, assim que a mãe da vítima soube dos abusos. Na época, a vítima, com 15 anos, contou que era abusada há dois anos. O suspeito, que já cumpria pena por homicídio, ainda teria ameaçado a mulher caso fosse denunciado.