Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na noite desta quarta-feira (24/4), no bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, acusado de perseguir e ameaçar a companheira, uma mulher de 38 anos.

A vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na tarde do mesmo dia, com a denúncia. Como prova, ela apresentou mensagens e áudios enviados pelo companheiro, por meio de um aplicativo de mensagens do telefone celular.

A partir das mensagens e ameaças, uma equipe do Deam foi designada para efetuar a prisão do homem, que foi localizado e detido. A acusação: crime de violência doméstica.

Os crimes de ameaça, lesão corporal, vias de fato e descumprimento de medida protetiva também podem ser denunciados em qualquer delegacia ou posto ou quartel da Polícia Militar, e também através da Delegacia Virtual.

Existe também um canal de WhatsApp, o “Chame a Frida”, que tem o número (31) 99141-6954.