Uma quadrilha especializada em enviar brasileiros para o exterior de forma ilegal foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (26) na região do Vale do Rio Doce.

De acordo com a instituição, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Cuparaque, em endereços relacionados aos membros do grupo criminoso.

As investigações apontaram que os suspeitos chegaram a levar cerca de 20 pessoas para o exterior de forma ilegal. O grupo também possui um patrimônio que não condiz com as atividades profissionais indicadas pelos suspeitos.

Há também indícios de que eles utilizam laranjas e empresas falsas para ocultar e enganar as autoridades quanto aos valores recebidos.

A PF suspeita que eles tenham movimentado quase R$ 1,5 milhão nos últimos anos.

Durante a operação foram apreendidos 3 veículos avaliados em mais de meio milhão de reais, além de dispositivos eletrônicos, joias, documentos e valores em espécie.

Os investigados deverão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 15 anos de reclusão.