Truta al creme de limone, do Rosmarinus, de Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, vai participar do Festival

O 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que será de 7 de junho a 28 de julho, reunirá os melhores restaurantes localizados em cidades serranas para mostrar a diversidade gastronômica da região. O evento, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, serve para traduzir a essência da comida regional tipicamente caipira.

Na edição do ano passado o evento reuniu 72 restaurantes e similares em 29 municípios dos três estados, tornando-se o maior festival do gênero na Mantiqueira, tanto em duração (dois meses) como em número de participantes. Para 2024 a organização espera um crescimento de 20%. As inscrições estão abertas e podem ser acessadas por meio do site oficial do evento.

Para a edição 2024, os estabelecimentos gastronômicos estão caprichando nos pratos que vão estar no Sabores da Montanha. Um deles, o Restaurante Filadelfo, que irá estrear no evento, criou um prato bem regional como forma de valorizar a gastronomia típica da região.

Localizado na cidade paulista de Queluz, bem no alto da serra, na divisa com Itamonte (MG), o restaurante participa do evento com o prato “À lá Moda da Saudade”, criado pela chef Cristina Mendes, que traz arroz, couve e carne de porco. Acompanha, separadamente, tutu e bolinho de mandioca.

Para preparar a iguaria, a chef utilizou como ingredientes o arroz branco, couve refogada na banha de porco, bolinho de mandioca, tutu de feijão carioquinha com torresmo frito e carne de porco de lata (feita e conservada na própria banha). De sobremesa, um tradicional pé de moleque.

Não muito longe de Queluz, a cerca de 60km de distância, está o distrito de Visconde de Mauá, já no estado do Rio de Janeiro, É de lá que o Restaurante Rosmarinus, que renovou o passaporte para participar do evento neste ano, preparou uma das iguarias mais conhecidas e cobiçadas de regiões serranas, a truta.

Criada pelo Chef Julio Buschinelli, a truta al creme de limone vem com um filé de truta grelhado al limone, acompanhado de tagliolini e mirepoix de legumes. Um prato que combina com o outono e o inverno, as duas estações em que o festival será realizado.

Aproveite e peça um excelente vinho na variada carta da casa para harmonizar com o prato, que poderá ser saboreado em meio a um ambiente cercado por muita natureza, a som das águas de uma cachoeira passa ao lado da propriedade.

Gastrobares, pizzarias, cafeterias, bistrôs...

A exemplo do ano passado, vão participar nesta edição, além de restaurantes, os gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, vinícolas, docerias, cervejarias, produtores artesanais e similares da região da montanha.

Valorização da gastronomia regional

À lá moda da saudade, prato do Filadelfo, de Queluz, São Paulo, presente no Festival Festival/Diuvlgação

O principal objetivo do 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha é divulgar e valorizar a rica gastronomia regional, observando a utilização de insumos encontrados na região, por meio de produtores locais. Portanto, não haverá premiações.

O evento será indoor, ou seja, apenas entre os restaurantes, e reunirá os principais nichos da gastronomia.

O modelo possibilita que os estabelecimentos participantes possam ter o controle da qualidade de seus produtos e da segurança alimentar, além de poder ampliar a possibilidade de fidelização dos clientes (ainda que sazonais), atrair novos clientes para conhecer a gastronomia de cada estabelecimento e aumentar o ticket médio, além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares.

Isso também oferece comodidade aos clientes, que têm à disposição a estrutura básica como banheiros, estacionamentos, etc.

O 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio de Sun Mobi Energia Solar, GWM Motors e Turismo Sul de Minas, com apoio de BaresSP, Hotel4You, Reserva e Hora Campinas.

2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha