Chef Jefferson Rueda, do restaurante A Casa do Porco, vai comandar uma estação no Fuegos Festival, em BH

Cada região brasileira tem um tipo de churrasco. Paixão nacional, a ideia de reunir as pessoas para assar carne é prazer garantido, tanto pelo paladar quanto pela confraternização. Os cortes podem mudar de acordo com a preferência de cada lugar, os temperos, o tipo de carvão e a escolha dos acompanhamentos, mas tudo tem um único fim: saborear o melhor da carne. Minas não é diferente e o belo-horizontino adora montar uma roda de conversa ao lado de uma churrasqueira. Nos próximos fins de semana, BH terá nada menos do que dois grandes eventos tendo o churrasco como estrela. No dia 18, o Brasas Aproxima e, no dia 25, o Fuegos. Portanto, programe-se. Há venda de ingressos antecipada para que ninguém fique de fora deste deleite.

No ano em que a Feirinha Aproxima comemora 10 anos, Eduardo Maya, chef, curador e criador do evento, investe em projeto inédito com a criação do Brasas Aproxima. A proposta é mostrar que a cozinha de fogo vai além do churrasco. Tanto que está confirmado a presença do chef e churrasqueiro Helvécio Maciel, direto da Amazônia.

Para representar a tradicional comida mineira, a escolhida foi a chef Márcia Nunes, do restaurante Dona Lucinha, que promete uma vaca atolada feita no fogão a lenha. E não para por aí. O público vai poder degustar o porco paraguaio para a brasa do português Cristóvão Laruça.

"O Brasas Aproxima nos remete a diversos pontos da nossa memória gustativa. Do fogão a lenha aos doces de tacho nas fazendas e o churrasco com amigos. Mas também traz novas experiências, como, por exemplo, o pirarucu preparado pelo chef Helvécio", destaca Eduardo Maya.

O evento será no dia 18 de maio, das 12h às 20h, no estacionamento do BH Shopping, com parte do valor do ingresso sendo revertido para o Lar Tereza de Jesus, uma ação conjunta com o hub Multiplique o Bem. Os convites já estão à venda e menores de 12 anos não pagam.

A diversidade de pratos é ponto alto do evento, com opções para todos os paladares. Quem prestigiar o Brasas Aproxima vai encontrar arroz de costela, porchetta, paella mineira, carrossel de costelas, carnes exóticas de jacaré e coelho, pernil de cordeiro, captain stake, burgers e sanduíches, chorizo, kafta, empanadas argentinas e, claro, a picanha está garantida, assim como o pão de queijo com linguiça.

Quem não come carne também pode curtir o evento. Pratos veganos e vegetarianos estão no cardápio da comida na brasa.

No Brasas Aproxima, direto da Amazônia, está confirmado o pirarucu do assador, chef e churrasqueiro Helvécio Maciel Brasas Aproxima/Divulgação

Ao todo, são 20 estações de comida preparada na brasa, além de uma seleção de vinhos, cervejas artesanais e drinques especiais.

A Cozinha-show é outra atração, ao lado de apresentações musicais de um DJ e das bandas Mosh Lab, Thunder Blues e Bauxita, com o melhor do jazz e do blues.

Como na Feirinha Aproxima, o evento Brasas Aproxima é petfriendly.

Open food

No dia 25, no Parque de Exposição da Gameleira, o 6º Fuegos Festival, evento da cozinha de puro fogo de Minas Gerais, invade BH. Com vagas limitadas, o evento alia programação open food e open bar, reunindo 34 estações com assadores e chefs premiados do Brasil, além de atrações musicais, intervenções e ativações. E a grande presença do chef Jefferson Rueda, proprietário do "A Casa do Porco", eleito o melhor restaurante brasileiro e o 12º do mundo no ranking The World's 50 Best Restaurants, e mais outros 39 assadores e chefs premiados de todo o país.

Para a edição 2024, o produtor cultural Marcelo Wanderley, idealizador e curador do Fuegos, pensou em uma abordagem mais intimista, com olhar especial para o conforto do público e, por isso, as vagas limitadas para garantir máxima qualidade para a experiência de cada participante: “A edição de 2023 foi a maior na história do festival. Ficamos gratos e orgulhosos pelo público que nos prestigiou. Porém, entendemos que devemos retomar as raízes do projeto, que é pautado pelas ideias de conceito, conforto e exclusividade”.

Para Marcelo Wanderley, nas edições anteriores, a missão inicial do festival foi alcançada, que foi a consolidação da cozinha de fogo como referência para o público: “Agora, voltamos nossa atenção à comunidade que se construiu ao redor do Fuegos, com frequentadores que se tornaram amigos e passaram a acompanhar com ansiedade cada novidade. Esta comunidade da qual nos orgulhamos de termos ajudado a formar merece a celebração que preparamos para 25 de maio. Voltaremos a nos reunir ao redor do fogo, encantados pela potência da gastronomia em sua vertente mais raiz, mais uma vez enaltecendo o trabalho de quem mantém viva a cultura alimentar brasileira. Nossa chama nunca esteve tão alta."

A 6ª edição do Fuegos, principal evento da cozinha de puro fogo de Minas Gerais, recebe o público no Parque de Exposição da Gameleira, em BH Nereu Jr/Divulgação

Jefferson Rueda, chef e proprietário do "A Casa do Porco", é presença garantida no comando de uma estação do Fuegos Festival. E, em sua estreia, ele quer deixar uma marca. Por isso, não vai simplesmente reproduzir as receitas do restaurante. Ele se comprometeu a trazer insumos de seu frigorífico, o Porco Real, e criar novos preparos que vão homenagear a tradição gastronômica de Minas Gerais: “Conversei com o Marcelo e decidi que vou levar a minha carne, dos meus porcos de São Paulo, e vamos servi-los com uma guarnição bem mineira, típica das Minas Gerais. Vamos fazer um prato São Paulo–Minas", contou ao Estado de Minas, acrescentando que vai usar ingredientes de produtores locais.

Um pé em Minas

Rueda destaca a alegria de vir a Minas: "Para mim é importante estar em Minas Gerais porque aí é o berço da cozinha caipira. Se teve um estado que preservou toda a tradição da comida antiga, o porco, a galinha, a polenta, o quiabo, foi Minas e os mineiros. Então, vejo que é uma supertroca, apesar de eu ter nascido em São José do Rio Pardo, interior paulista. Mas como é divisa do sul de Minas, sempre tive contato com esse lado dos mineiros, tenho um pé em Minas Gerais".

Ele também vai mostrar para o público o corte para grelha, que tem tudo a ver com o evento: “Estamos levando para BH o nosso porco Canastra. Apresentaremos os cortes desse animal para todos conhecerem, o que a gente tem de mais novo no nosso quartel de porcos. E, particularmente, o festival vai me acrescentar uma troca. Falo que um cozinheiro que disser que já sabe tudo na vida, é mentira. A gente morre não sabendo tudo. Então, ir para outro estado, ver outra cultura, outros ingredientes, faz bem à alma".

Vale registrar que, além dos alimentos, todos os utensílios utilizados, desde as ferragens, embalagens, carvão, lenha e estruturas, contam com o Selo de Qualidade Fuegos, uma rigorosa curadoria feita ao longo de meses por uma equipe multidisciplinar para garantir a excelência do evento, que reúne grandes marcas da gastronomia nacional e internacional.

Serviço

Evento: Brasas Aproxima

Data: dábado, 18/05, das 12h às 20h

Local: BH Shopping (estacionamento Piso Mariana)

Venda de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/brasas-aproxima/2447882

Evento: Fuegos 2024

Data: 25 de maio, a partir das 14h

Local: Parque de Exposição da Gameleira (Avenida Amazonas, 6020, Gameleira)

Ingressos: https://cumbucca.com.br/fuegos-festival-2024/