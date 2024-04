Rodízio: você ama ou odeia? A temática que divide opiniões se torna cada vez mais popular e “diferentona” na capital mineira. Então, caro leitor, se você faz parte do grupo que gosta de rodízios, vem conhecer novas opções para se aventurar por BH. Mesmo se você está do outro lado, não deixe de ler a matéria, quem sabe ainda não encontrou o formato que vai atrair sua atenção e paladar? Talvez ele esteja nas linhas abaixo e você só vai descobrir lendo.

O famoso “hot dog”, ou cachorro-quente, tradicionalmente feito com salsicha dentro de um pão, pode ganhar diferentes versões em cada país, sabia? Essa é a proposta do Uz Dog’s, dogueria artesanal localizada no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital. Gerenciada pelo casal Marcos Antônio da Silva e Juliana Oliveira da Silva, a casa tem como proposta unir o sanduíche aos costumes de vários países, num rodízio presencial ou enviado por delivery.



“Eu e minha esposa já trabalhamos com comércio, montamos uma pesquisa e percebemos que ainda não havia esse tipo de rodízio aqui na nossa região. Então, fizemos diferentes testes até saírem os cachorros-quentes que temos hoje”, conta Marcos.

Você pode dar um pulo nos Estados Unidos com o hot dog que reúne duas salsichas, bacon em cubos, muçarela, cheddar e bacon em tiras Jéssica Andrade/Divulgação



O rodízio é organizado em uma sequência de montagens que remetem a países de vários continentes. São oito sabores no total. Indicados para quem busca conhecer um produto conhecido mundialmente, porém de forma diversificada e criativa.

Começando pelas Américas, existe a opção do Uz brasileiro, com pão artesanal, molho ao sugo, purê de batata especial da casa, linguiça suína, muçarela, milho e orégano. O tradicional dog americano combina duas salsichas, bacon em cubos, muçarela, cheddar e bacon em tiras. Mais ao Sul, você chega à Argentina com o sanduíche de kafta artesanal, molho de alho, muçarela e vinagrete.



Migrando para a Europa, entre as opções, está o sabor inspirado na Itália, com pão italiano, molho ao sugo, linguiça calabresa artesanal, molho bolonhesa, muçarela, tomate-cereja, milho, manjericão e orégano. Já no Uz francês, por dentro do pão artesanal, você encontra duas salsichas, molho bechamel, bacon, cebolinha e queijo provolone.



Para quem não abre mão do clássico, faz parte do rodízio o hot dog tradicional (para os brasileiros), feito com duas salsichas, molho ao sugo, muçarela, milho e batata-palha.



Com o valor de R$ 44,90 por pessoa (crianças de até seis anos não pagam e de sete a 10 anos pagam somente a metade), o rodízio funciona de terça-feira a quinta-feira, das 19h às 23h.

Tortas à vontade

Dividida em cinco unidades (Floresta, Cidade Jardim, Planalto, Savassi e Centro), a Momo Confeitaria foi fundada em 1989 e tem como carro-chefe as tortas doces. A primeira loja é a do Bairro Floresta, na esquina das ruas Itajubá e Pouso Alegre, ponto bastante tradicional da capital mineira.



“A esquina era uma tradicional marca do carnaval de Belo Horizonte e, por isso, o nome escolhido foi uma homenagem à festa”, conta o diretor-executivo da confeitaria, Henrique Guerra.



A Momo tem uma variedade enorme de tortas disponíveis na vitrine e muitos clientes tinham vontade de comer um pouco de tudo. A partir disso, eles tiveram a ideia de criar um rodízio em que o público tem a oportunidade de degustar todos os sabores que quiser.



O rodízio funciona todos os dias, em todas as unidades, das 18h às 20h, pelo valor de R$ 49,90 por pessoa. Quem serve as tortas são os atendentes, mas o cliente fica livre para escolher o tamanho que desejar da fatia (o padrão são 100 gramas), podendo repetir à vontade.

O rodízio da Momo Confeitaria agrada quem quer provar um pouco de cada torta; a Red Velvet, com pão de ló vermelho aveludado e recheio de baunilha, está entre as mais pedidas Débora Gabrich/Divulgação



Você pode comer 11 tortas diferentes. Entre as opções, as queridinhas são: Floresta Negra (pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro e nozes), Red Velvet (pão de ló vermelho aveludado com recheio de baunilha) e Morango com Chantilly (pão de ló branco, chantili fresco e morangos).



Também estão incluídas no rodízio as tortas de chocolate com marshmallow (pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro e baba de moça, cobertura de brigadeiro, pingos de marshmallow e chocolate belga granulado) e a de nozes com baba de moça (pão de ló, recheio de doce de nozes e baba de moça, cobertura de marshmallow, nozes trituradas, baba de moça e cerejas para decorar).

Esfirras abertas

Para quem gosta de rodízio de pizza, uma opção diferente, mas nem tanto: esfirra aberta. O formato redondo da massa não muda, mas o tamanho é reduzido. Um dos lugares em BH que oferece a experiência é a Vini's Pizzaria & Hamburgueria. “Rodízio é uma forma democrática de reunião com os amigos para todos provarem as várias opções de esfirra da casa”, conta o proprietário Vinicius Froes.

Ao todo, são 35 opções de esfirras abertas, com massa de 13 centímetros de diâmetro, que o cliente pode comer à vontade no rodízio da Vini's Pizzaria &Hamburgueria Leo Luz/Divulgação



A ideia surgiu quando Vinicius saiu do emprego em uma multinacional, em São Paulo, e enxergou o rodízio de esfirras como uma oportunidade de negócio. A primeira unidade era em São Bernardo do Campo, interior paulista. Depois, ele retornou para BH com um sonho e trouxe a Vini's Pizzaria & Hamburgueria para o Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte.



Ao todo, são 35 opções de esfirras abertas, com massa de 13 centímetros de diâmetro. O cliente pode comer à vontade. Entre os sabores, estão carne seca com muçarela, bacon com cheddar, frango com molho barbecue e palmito com catupiri. Se você quiser fechar o rodízio com uma sobremesa, pode pedir a esfirra de queijo com goiabada.



O rodízio de esfirras na Vini's Pizzaria & Hamburgueria custa R$ 49,90 por pessoa e é servido somente às quartas, das 20h às 23h. Os refrigerantes estão incluídos nesse valor. Crianças de até cinco anos não pagam e de seis a 11 anos pagam metade do preço.

Olha o pastel!

“Somos bem conhecidos pelo rodízio de pastel”, destaca Humberto Ferreira, um dos proprietários do Rei do Pastel Gourmet, com loja no Bairro Ouro Preto, Região da Pampulha. “O movimento não estava muito bom e pensamos: 'por que não fazemos um rodízio de pastel?'. Então, fomos os primeiros em Belo Horizonte. Na época, eu pesquisei e já havia em São Paulo, mas em Minas Gerais ainda não. Hoje ele é o nosso principal produto.”

Com 14 opções de sabores, o rodízio do Rei do Pastel Gourmet funciona de segunda a quinta e custa R$ 39,90 por pessoa. Quem quiser beber caldo de cana à vontade paga R$ 52,90.

Segundo Humberto Ferreira, do Rei do Pastel Gourmet, o rodízio atrai um público variado, que vai desde grupos de amigos até famílias Mary Cavalcanti/Divulgação

Você pode pedir o sabor que quiser e quantas vezes quiser. A casa frita os pastéis na hora e, como anuncia, eles saem “crocantes, sequinhos e super recheados”. Fora os clássicos carne e queijo, os sabores mais pedidos contém muito catupiri, acompanhado de alho-poró, frango, milho com bacon, calabresa e palmito. Não deixe de pedir pelo menos um dos três recheios doces: churros, banana e queijo com goiabada.

Segundo Humberto, o rodízio atrai um público variado, que vai desde grupos de amigos até encontros familiares.

A Nobre Pasteleiro faz pastéis em tamanho reduzido, mas os recheios continuam os mesmos; entre eles, creme de camarão e carne seca com mandioca Marcos Vieira/EM/D.A Press

Presente no top 10 na lista de salgados mais buscados pelos brasileiros, o pastel é gostoso com todos os seus recheios. Foi com esse pensamento que Jonathan Stallone Duarte Souza abriu o Nobre Pasteleiro, com duas unidades (Contagem e Betim). “Havia muitos clientes que solicitavam um rodízio, então avaliamos que seria uma grande novidade, além de ser uma oportunidade para o cliente conhecer a variedade do nosso cardápio”, conta.

Com opções salgadas e doces, o rodízio de pastel é um sucesso. Você escolhe o sabor, pede na hora para fritar e pode comer à vontade. “Os pastéis do rodízio são feitos em versões reduzidas, uma vez que os normais seriam grandes demais e a pessoa não conseguiria comer outros, mas a composição dos é a mesma”, informa Jonathan. Todos têm tamanho de 12cm.

Entre os queridinhos, estão o Frango Nobre (suculento frango desfiado, catupiri cremoso, palmito, milho, cebola cebolinha e salsa) e o Carne Nobre (carne moída, queijo, alho-poró fresco, milho, azeitona preta, tomate, cebola, cebolinha e salsa).

Para fugir um pouco do comum, os destaques são Camarão Nobre (creme de camarão, cream cheese, palmito, tomate, cebola, cebolinha e salsa), Carne Seca com Macaxeira Nobre (carne seca, creme de mandioca, palmito, azeitona, cebola, cebolinha e salsa) e o Pernil Nobre (pernil desfiado, creme de mandioca, queijo minas, cebola, cebolinha e salsa).

A sugestão é fechar a experiência com um pastel doce, que pode ser de doce de leite salpicado com açúcar e canela, queijo minas com goiabada e creme de Ninho com Oreo.

O rodízio custa R$ 49,90 e fica disponível de segunda a quinta, das 18h às 22h. Tirinhas de massas coloridas são servidas à vontade.



