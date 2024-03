As altas temperaturas que vêm cozinhando Belo Horizonte nos últimos dias fazem da máxima mineira do "se não tem mar, vou para o bar", uma realidade quase inevitável. Nessa toada, bares e restaurantes se reinventam para oferecer um "refresco" ao público da cidade que vai além dos drinks e da cervejinha gelada.

Quintais, piscinas e até cachoeiras são alguns dos atrativos, e o Degusta fez uma lista de algumas dessas opções para dias de calor intenso em Belo Horizonte e Região. Veja abaixo nossas sugestões:

Cachoeira exclusiva para os clientes

Valendo-se de um dos traços mais icônicos da natureza mineira, um restaurante rústico a cerca de uma hora de distância de BH apostou no diferencial para o refresco dos clientes. Localizado na Vila Santeiro, na zona rural de Rio Acima, na Grande BH, está o Restaurante da Ducha. Apesar de a primeira impressão remeter à água, o nome vem do apelido recebido na infância pela proprietária, Adriana Soares Tunes.

O Restaurante da Ducha oferece uma cachoeira exclusiva aos clientes Divulgação

Muito mais que um chuveiro, o restaurante fica em uma propriedade com uma cachoeira exclusiva – e que pode ser aproveitada pelos frequentadores. A queda d'água fica dentro do local herdado da família por Adriana, a cerca de 100 metros dentro do lote, local onde funciona o estabelecimento.

Moradora da região há 27 anos, ela decidiu construir um restaurante na própria residência. “Sempre recebi as pessoas aqui na minha casa, então tive a ideia de fazer o restaurante. Gosto de cozinhar com minha irmã, que é sócia comigo aqui”, afirma.

O Restaurante da Ducha já existe há dez anos. É cobrado o valor de R$ 80 por pessoa (crianças de 6 a 11 anos pagam a metade) para passar o dia no lugar, usufruir da cachoeira e comer à vontade no almoço self-service. De acordo com a proprietária, bebidas e tira-gostos são à parte. O refúgio para dias quentes funciona aos finais de semana e feriados, mediante reservas pelo WhatsApp (31 996146472), das 10h às 18h.

No Restaurante da Ducha, a comida mineira é feita no fogão à lenha Divulgação

Na cozinha, Adriana e sua irmã Marinha comandam o fogão à lenha, oferecendo o gosto de afeto da culinária mineira. “A comida é simples e bem caseira, mas feita com muito amor”, descreve. Do cardápio, ela destaca a mineiridade do frango com ora-pro-nóbis, a carne de lata e o tutu de feijão. O almoço é sempre servido de 13h às 15h.

Em épocas de calor, Adriana comenta que a demanda é muito alta. “Aqui tem muita natureza, muito verde, então as pessoas vêm curtir o dia”, . O aconchego familiar da casa comporta 40 pessoas, mas segundo ela, há exceções caso o lugar seja reservado para eventos maiores.

Piscina no quintal

De início, era um ambiente para receber amigos, tomar uma cerveja e ouvir samba e pagode. Foi assim que, a partir da “Segunda sem Lei”, dia de churrasco na casa de Leonardo Gonçalves dos Reis, nasceu o Quintal do Degas, na Lagoinha. Com o tempo, os amigos foram trazendo mais amigos e, assim, a casa se tornou um bar aconchegante, simples e com uma baixa gastronomia bastante elogiada.

Como o próprio nome entrega, o bar funciona no quintal, localizado aos fundos do número 75, na esquina entre as ruas 15 de abril e Turvo, na Vila Senhor Dos Passos, na Lagoinha, Região Noroeste de BH. “No começo era uma coisa muito tímida, depois eu fui ampliando. Resolvi fazer da extensão da minha casa, um espaço para eu monetizar”, diz o proprietário Leonardo Degas.



O local funciona há quatro anos e conta com uma piscina com ducha para refrescar os clientes. Leonardo conta que não há taxas para utilizá-la. Segundo ele, “basta vir, consumir e se divertir”. A piscina tem capacidade de 5 mil litros, e a limpeza e tratamento da água são feitas pelo próprio dono, que teve anos de experiência trabalhando neste ramo, todos os dias após o uso.

Como o próprio nome diz, o Quintal do Degas fica nos fundos da casa de Leonardo, onde há uma piscina aberta para todos Leandro Couri/EM/D.A Press

Quem atua na cozinha é a irmã dele, Priscila, que já recebeu elogios de Nenel, do Baixa Gastronomia, pelos preparos impecáveis. Leonardo conta que, além do churrasco feito toda segunda-feira, o carro-chefe da casa é o torresmo de rolo, feito com a melhor parte da barriga do porco, onde há mais carne, além da feijoada, servida toda sexta. Mas o cardápio de tira gostos também é amplo e oferece o melhor da ‘comida de boteco’, sempre acompanhada de uma cerveja gelada.

O Quintal do Degas também aceita reservas para comemorações especiais. Segundo o anfitrião, a casa já tem aniversários fechados até agosto deste ano. O funcionamento é diário, exceto às terças, nos seguintes horários: segunda (12h à 00h), quarta e quinta (18h à 00h), sexta (12h às 22h), e sábado e domingo (13h às 20).

O famoso torresmo de rolo, carro-chefe do Quintal do Degas Leandro Couri/EM/D.A Press

Um oásis em Sabará

"No calor todo mundo procura água". A partir dessa convicção, a dona do Piscina Bar, que preferiu não se identificar, transformou seu sítio, localizado em Sabará, na Grande BH, em um refúgio para dias quentes. "A ideia nasceu de um desejo em comum com minha mãe. Sempre sonhamos em ter um bar, e como já tínhamos um sítio, resolvemos fazer o Piscina Bar em meio à natureza", conta.

Além do recanto verde, situado na Estrada Real Sabarabuçu, o Piscina Bar oferece diversas opções de drinks e porções para petiscar à beira de uma piscina com ducha. Do cardápio, a gerente da casa destaca o clássico filé com fritas e o tropeiro para o almoço.

Leia Conheça a cervejaria mineira que se destacou em concurso nacional



Para utilizar a piscina é cobrado uma taxa de R$ 15. O bar também funciona todos os dias da semana, exceto às terças, de 9h30 às 18h.

Chuveiro grátis

Em comemoração aos sete anos do Juramento 202, veio a Casinha do Jura. Recentemente, o ambiente foi ampliado com a inauguração do anexo, um imóvel ao lado do bar original. Localizado na rua e número que lhe deu o nome, no bairro Pompéia, Região Leste de BH, o lugar funciona de segunda à sexta, a partir das 17h, e aos finais de semana a partir de 12h30.

O espaço novo conta com uma estrutura e decoração aconchegantes. Além do cardápio de estreia, inspirado na culinária árabe, uma tradição do bairro que o Jura, como é popularmente conhecido, ocupa. Os pastéis de cabra com favo de mel e o quibe cru de abóbora, revelam a sintonia entre os sabores árabes e mineiros.

Além disso, em um canto discreto, na parede entre as duas casas, está instalado, desde o carnaval de 2020, um "chuveirão. Inicialmente pensado para a estética da casa, o chuveiro é uma opção para refresco em dias quentes. Ele é livre e gratuito para os clientes.

Serviço



Restaurante da Ducha

Sexta, sábado, domingo e feriados - das 10h às 18h

(31) 996146472

@restaurante_da_ducha

Quintal do Degas

Segunda - 12h à 00h

Quarta e quinta - 18h à 00h

Sexta - 12h às 22h

Sábado e Domingo - 13h âs 20h

(31) 988899681

@quintaldodegas

Piscina Bar

Todos os dias, exceto terça - 9h30 às 18h

(31) 973090227

@piscinaabar

Casinha do Jura

Segunda à sexta - a partir das 17h

Sábado e Domingo - a partir de 12h30

(31) 998033696

@juramento202

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa