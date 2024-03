Entre as novidades de petiscos, inspirados na alma de boteco e cozinha de rua, destaque para o surpreendente catupiri com ervas

Ainda que os clássicos sejam clássicos, nada mais estimulante do que o frescor de um novo cardápio de tempos em tempos. É o que fez o Cabernet Butiquim, que lançou menu para comemorar seus nove anos e o retorno da chef Jana Barrozo. Depois de dois anos fora, ela está de volta com novas receitas e referências, sem abrir mão da qualidade e do sabor.

"Tive filho, restaurante de marmitex, abri quatro restaurantes, viajei para comer, reafirmei minha 'estaca' na roça, conheci ingredientes e os valorizei ainda mais. E o maior? Morri de saudade dessa loucura que é viver o Cabernet. Pensar e fazer tudo que se estuda tanto é muito legal. Um publico democrático e sedento por sabores."

O novo cardápio é mais leve e fresco, de olho na sazonalidade dos ingredientes e com mais opções vegetarianas, veganas e seguras para quem tem restrições alimentares - indicadas na carta.

Entre os pratos principais, os destaques são o peixe em folha de couve com purê de banana-da-terra, molho de coco, espinafre e tomate seco (que tem versão vegetariana com cogumelos e couve-flor tostada); o fettuccine com ragu bourguignon, queijo grana padano e alho-poró tostado; o sorrentino de cabra e siciliano ao molho pomodoro, telha de parmesão e crisp de manjericão; e o schinitzel com molho defumado, straciatella e rúcula.

Continuam os clássicos arroz de bacalhau à malandrinha; mexido do Cab e pupunha grelhado com cogumelos, rúcula, vinagrete e farofa de castanhas.

Jana Barrozo destaca: "Residimos em um estado abastado em diversidade e excelência de produtos, não é verdade? Portanto, considero extremamente apropriado e até mesmo perspicaz monitorar o clima e a sazonalidade para proporcionar diversas experiências aos clientes diários. Dado que nosso público é notavelmente fiel e assíduo, além de estar sempre receptivo a novas vivências e sabores. É crucial acompanhar as tendências e apresentar inovações alinhadas com o que é tendência no cenário internacional."

A chef Jana Barrozooi conta que foi mais de um mês de testes para montar o novo cardápio, com o envolvimento de toda a equipe, que é quem está em contato direto com os clientes e conhece bem os seus gostos: 'São pratos que contam minhas vivências, pesquisas e história. E além deles, as minhas sugestões' Victor Schwaner/Divulgação

Para a chef, a mudança de cardápio diante de um menu consolidado é ousado. Mesmo sem mexer nos pratos clássicos.

"Sim, tem que ser ousado mesmo. Ainda que resistentes, o sentimento que paira nos clientes é a curiosidade. O 'será' acompanho de um 'vou experimentar'. E também não tiramos um prato sem pensar nas consequências. Vamos trazer todos os clássicos para nossos PF’s do dia. Então, para quem tiver com saudade realmente, vem matar a saudade. E, como há uma crescente procura por pratos veganos e vegetarianos, além de muitas pessoas que têm descoberto certa intolerância alimentar, temos pratos para atender esse público. Ser democrático ao mesmo tempo gostoso, é o que nós propomos. Ser descomplicados em sua totalidade."

Destaque para os sanduíches, como o de presunto parma, muçarela de búfala, pesto, tomatinhos e rúcula ou o de brie, cogumelos salteados, abobrinha italiana grelhada, cebola crisp e rúcula. Além das saladas Nossa Salada Viva (mix de folhas com brócolis, beterraba ralada, cenoura em fitas, quinoa, manga, mix de sementes, milho peruano e linhaça) e Parma (mix de folhas, presunto parma, gorgonzola, farofa de castanhas, mele aceto), que podem vir acompanhadas de filés de tilápia, frango ou mignon grelhados.

Os petiscos

Entre as novidades, Jana chama a atenção para os petiscos: "De petisco, sempre houve a demanda do vegetariano. Então, a couve flor crocante com teriake e furikake foi fruto de algumas pesquisas. O nosso cardápio era muito quente, o que tornava os dias de calor difíceis. Um petisco que é fresco e, ao mesmo tempo, atende a um público maior, me agrada bastante. E que delicia é, viu?"

Entre as demais opções de petiscos, tem a prexeca (bolinho de carne) com conserva de jiló e coalhada; o surpreendente catupiri com ervas, alho frito e conserva de ameixa, acompanhado por uma cesta de pães, incluindo a focaccia feita na casa. Dos petiscos, a chef indica, ainda, o novo franguinho com caramelo de missô e farofa de amendoim; o tiradito de peixe com leche de aji amarillo, tapioca e banana verde frita e o pernil marinado em cachaça e maracujá, que vai com um pão de alho-poró cremoso.

Entre os pratos principais, um dos que mais faziam sucesso, lembra Jana, era o pupunha, que, além de vegano, é sem glúten e sem lactose: "Então, criei o peixe em folha de couve, purê de banana-da-terra e molho de coco, tomate sweet seco e espinafre. A versão vegana dele é com couve-flor e cogumelos tostados. O schinitzel com stracciattella e molho defumado fez sucesso desde que passou pelas sugestões. Outro grande acerto."

Peixe em folha de couve com purê de banana da terra, molho de coco, espinafre e tomate seco (que tem versão vegetariana com cogumelos e couve-flor tostada) Victor Schwaner/Divulgação

Estufa fria

O Cabernet Butiquim também inaugura sua estufa fria com uma seleção de entradinhas pensadas para abrir o apetite e acompanhar um bom vinho ou coquetel da Garagem do Cab. São pratos servidos com rapidez e pedidos por peso, a partir de 100g. As opções são carne louca, punheta de bacalhau, vinagrete de siri, escabeche de lula e uma seleção de conservas da casa.

"Tem dias em que chega um furacão de gente, e para ajudar a demanda de tempo e entrega da cozinha, tive que direcionar alguns preparos. A estufa foi uma solução prática e gostosa, para os dias em que você está a fim de ir provando de tudo. É só pedir o que gostar", destaca Jana.

E, claro, as sobremesas jamais ficam de fora. "Eu não como doces, mas a torta basca é uma sobremesa que considero leve e extremamente gostosa. A goiabada fermentada se contrapõe muito bem. E a pera ao vinho foi pensada para usar e valorizar os rótulos que a casa tem. Ela tem calda de baunilha, creme de queijo e castanhas". E ainda há outras delícias, como o cheesecake de chocolate branco com frutas vermelhas; mousse de doce de leite com caramelo salgado e mousse de chocolate, honeycomb (crocante de mel) e flor de sal.

O pioneirismo

Sobre o aniversário de nove anos do Cabernet, Pablo Teixeira, um dos fundadores da casa, destaca a importância de ser um dos pioneiros no movimento de descomplicar o consumo de vinho em BH.

"A gente fica muito lisonjeado de ter participado dessa movimentação em torno do vinho, de desmistificar o consumo da bebida. Colocamos o vinho na calçada sem muitas descrições e sem a necessidade de harmonização ou de uma 'alta gastronomia'. Eu sentia falta de um lugar assim em Belo Horizonte, em que a gente pudesse sentar e tomar um vinho com tranquilidade. Esse é um movimento que vem se fortalecendo no mundo, no Brasil e o Cabernet Butiquim foi o pioneiro do 'vinho na calçada' em BH", enfatiza.

