Belo Horizonte não é conhecida como a capital dos bares por acaso. Opções não faltam para quem quer sair à noite e aproveitar uma boa comida, cerveja gelada e drinques. Entre os 400 bares e restaurantes parceiros do Uai Chef, o clube de assinaturas do Portal UAI, está o Bar do Bem.

Localizado na Região Noroeste de BH, o Bar do Bem traz uma proposta de espaço familiar e alto astral com comida tradicional de boteco. O proprietário, Phillipe Guimarães, explica que o bar foi pensado para animar as noites da região.

"Nós moramos aqui no Bairro Dom Bosco, somos vizinhos do Álvaro Camargos, e vimos que aqui na região não tinha um lugar com ambiente gostoso, comida legal e um espaço agradável. Então, percebemos a necessidade de ter um ambiente legal para o pessoal chegar do trabalho, poder sair à noite”, conta.

O carro-chefe da casa é o fígado acebolado com jiló (R$ 40). Com um nome curioso, a pipoca de mineiro (R$ 42), feita de cortes de pancetta marinados em sal e cachaça, é a opção ideal para petiscar, assim como a linguiça artesanal (R$ 39), servida com pimenta biquinho. Para quem é assinante do Uai Chef, os três pratos são vendidos com 30% de desconto.

Fígado acebolado com jiló faz sucesso entre os clientes do Bar do Bem Bar do Bem/Divulgação

O bar ainda oferece chope por R$ 9 e doses de licores e cachaças variadas por R$ 6. O espaço é aberto e conta com música ao vivo em diversos ritmos, como pop rock, MPB e sertanejo.

Pague 1, leve 2

Com influências da cultura latino-americana, o Mí Corazon é um estabelecimento noturno com ares de bar-balada. Suas duas unidades ficam situadas em pontos de bastante movimento da capital mineira: a Rua Sapucaí, na Região Leste, e a Savassi, na Região Centro-Sul. No cardápio, uma seleção diversificada de petiscos, acompanhada por uma variedade de drinques e chopes.

Para os assinantes do Uai Chef, é possível saborear as delícias do “coração” em dose dupla. Na compra de uma porção do prato Roots (R$ 35), com batata rústica coberta por bacon e muçarela derretida, acompanhada de molho verde, a segunda é de graça.

A casa ainda oferece pratos como Penélope Hot Fish (R$ 45), composto por iscas de tilápia temperadas com mix de pimentas e empanadas em farinha panko crocante e molho cremoso de limão. Outra opção é o Croquete de Strogonoff (R$ 35), com frango empanado, batata-palha e molho de strogonoff.

Petiscos do Mi Corazón Bruno Werneck/Divulgação

O proprietário, Adair Egídio, conta que o nome foi inspirado no sucesso de Manu Chao, "Me Gustas Tu", e que a ideia de abrir o Mi Corazón surgiu de uma fogueira na praia e um pôr do sol entre amigos no ano de 2017.

Os clientes têm a opção de usufruir do ambiente interno ou optar por mesas dispostas na calçada. Aberto a partir das 15h, a ideia é que o público possa assistir ao pôr do sol no bar e seguir noite adentro no estabelecimento.

Espetos com farofa



Com 25 opções de espetos servidos com farofa e molho por até R$ 12, o Bar du China fica no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de Belo Horizonte. Por ser um bairro que abriga estudantes e famílias tradicionais da capital, o bar traz um conceito leve e descontraído, com preços acessíveis e sistema de comandas individuais. Com o Uai Chef, os assinantes têm 30% de desconto nas porções do cardápio.

Bar du China oferece variedade de espetos Marcos Vieira/EM/D.A Press

A casa oferece chopes de tamanhos variados por até R$ 13,50 e cerveja long neck no valor máximo de R$ 12 a unidade. O bar conta também com drinques autorais, como o Camaleão (R$ 25), preparado com “veneno da casa” e Curaçau Blue.

Guilherme Rosas, o China, explica que a ideia é oferecer um ambiente intimista. “Pelo fato de a região estar em plena verticalização, os clientes entendem que o local é similar à varanda de casa, com uma área bastante ampla e arejada. Dessa forma, muitos enxergam como uma excelente opção prática de fazer um happy hour ou apenas a refeição da noite quando chegam do trabalho”, destaca.

Série de vantagens



O UAI Chef é o clube de assinaturas do Portal UAI, que possibilita experiências de gastronomia e entretenimento com condições especiais. Ao assinar o clube, é possível ter acesso a descontos de até 30% nos estabelecimentos parceiros, entre outras vantagens, como pagar apenas metade do valor do ingresso em cinemas da rede Cinemark.

No aplicativo do UAI Chef, você encontra mais opções de bares e outros restaurantes. Para aproveitar todos os benefícios, faça a sua assinatura no site www.uaichef.com.br, escolhendo entre o plano anual (R$ 29,90 por mês) e o mensal (R$ 39,90). Depois baixe o aplicativo (disponível para Android e IOS) e navegue pelo cardápio digital, que reúne mais de 400 parceiros. Os usuários também podem indicar novos estabelecimentos para o app.

Serviço



Bar do Bem

Rua Vicentina Coutinho Camargos, 102 - Álvaro Camargos

(31) 99174-5708

@bardobem

Mí Corazon Sapucaí

Rua Sapucaí, 511 - Floresta

(31) 98897-7150

@micorazonbar

Mí Corazon Savassi

Rua Fernandes Tourinho 515 - Savassi

(31) 98897-7150

@micorazonbar

Bar du China

Avenida Ressaca, 294 - Coração Eucarístico

@barduchina