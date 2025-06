Grande BH: motorista tenta receber pagamento de dívida e é assassinado

Um motorista, de 68 anos, foi assassinado na porta de uma casa na noite dessa sexta-feira (6/6), no bairro Itatiaia, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Vítima estava no local para receber pagamento.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa do motorista contou que os dois estavam estacionando o carro Ford Ká na porta da casa de um conhecido quando dois indivíduos se aproximaram, anunciaram o assalto e exigiram dinheiro.

A mulher narrou aos militares que a vítima disse calmamente que não tinha dinheiro, mas os suspeitos partiram para cima do motorista e atiraram. Depois disso, eles passaram a revirar o carro, exigiram que ela abrisse o porta-malas e sentasse no chão. Em determinado momento, eles pegaram os celulares do casal, embarcaram no carro e fugiram.

Ainda de acordo com a mulher, durante a ação, um terceiro indivíduo desceu a rua correndo e comunicou algo para a dupla de suspeitos. Os dois que anunciaram o assalto fugiram no carro da vítima e o terceiro fugiu correndo.

O dono da casa onde a vítima havia estacionado em frente afirmou que o motorista ligou para ele minutos antes para avisar que estava chegando. Ele estava tomando banho quando escutou os disparos, foi até a janela olhar o que estava acontecendo e viu o carro da vítima deixando o local em alta velocidade.

Durante as diligências, o carro do motorista foi encontrado abandonado na marginal da BR-381 próximo à entrada para Brumadinho. No local, a polícia recolheu 11 pen drive, R$ 552 em dinheiro e um relógio. O dinheiro estava dentro de uma carteira com os documentos da vítima no banco do passageiro.

A perícia ainda constatou marcas de disparos de arma de fogo no carro e marcas de sangue na porta. A vítima foi assassinada com dois tiros na cabeça.

A esposa ainda relatou à PM que o marido era tranquilo e sem envolvimento com crimes. Segundo ela, a vítima usava o carro para fazer serviço de transporte de pessoas, mas não estava trabalhando na hora do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o registro da ocorrência, familiares da vítima contaram à PM que o motorista foi até a casa do colega porque o dono do imóvel tinha uma dívida com ele. Ele estava no local para receber o pagamento.

O caso será investigado.