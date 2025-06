Polícia bloqueia R$ 32 milhões e prende nove em operação contra agiotagem

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu sete mandados de prisão - realizou duas em flagrante - e bloqueou de mais de R$ 32 milhões em contas bancárias durante a operação 'Crédito Sombrio', deflagrada em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado. A operação realizada na quinta-feira (5/6) desarticulou uma organização criminosa suspeita de agiotagem, lavagem de dinheiro, furto e extorsão.

As investigações envolveram 26 policiais civis e foram cumpridos mandados em quatro cidades mineiras, todas da Região Centro-Oeste: Nova Serrana, Divinópolis, São Gonçalo do Pará e Bom Despacho.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram recolhidos 43 aparelhos celulares, R$ 21,3 mil em dinheiro, 18 relógios de luxo, quatro computadores, uma arma de fogo, 34 cartões bancários, cheques que somam R$ 250.909, veículos, uma carretinha, uma moto aquática, joias e documentos relacionados ao esquema.

Investigações

As investigações começaram em 28 de dezembro de 2023, após um furto em um comércio de Nova Serrana. No local, foram encontrados pelos policias cartões de uma financeira e registros de cobranças diárias, indicando a prática de agiotagem.

Com a quebra do sigilo bancário dos suspeitos, a polícia descobriu movimentações suspeitas que totalizam R$ 32.834.640,32 em 103 contas bancárias, de oitos suspeitos e de pessoas usadas como "laranjas". Todas as contas foram bloqueadas. A Justiça determinou o sequestro de 13 imóveis localizados em São Gonçalo do Pará, cidade a cerca de 26 quilômetros de Nova Serrana.

Segundo a Polícia Civil, um dos investigados segue foragido. As investigações continuam.



