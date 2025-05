Polícia Civil incinera 1,8 tonelada de drogas em Divinópolis

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou nesta quarta-feira (28/5) a destruição de aproximadamente 1,8 tonelada de drogas, entre maconha e cocaína, em Divinópolis, região Centro-Oeste do estado.

As drogas foram recolhidos durante apreensões realizadas entre os meses de abril e maio de 2025, durante os processos de investigações realizadas pela 2ª e 3ª Delegacias Especializadas de Combate ao Narcotráfico (Decna), vinculadas ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), baseadas em vários inquéritos instaurados em Belo Horizonte e na região metropolitana.

A incineração dos entorpecentes aconteceu em uma indústria da cidade. A operação foi liderada pelo delegado-geral Rodrigo Macedo de Bustamante, chefe do Denarc. Também acompanharam o processo o delegado-geral Flávio Tadeu Destro, chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, Fábio Barbiere, promotor de Justiça, e Janaína Ribeiro, responsável pela Vigilância Sanitária em Divinópolis.

Além da presença de autoridades da Polícia Civil, do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, o procedimento contou ainda com o apoio tático da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e do 7º Departamento da PCMG.

