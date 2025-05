Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um casal foi preso na noite dessa sexta-feira (23/5), em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, suspeito de guardar mais de 1.200 pinos de cocaína dentro de casa. Além do crime de tráfico de drogas, os dois são suspeitos de manter pássaros silvestre em cativeiro, tendo sido apreendidos cinco espécimes mantidos dentro de gaiolas. Ambos alegaram aos policiais que apenas guardavam a droga, pertencente a um traficante da cidade.

Os policiais chegaram até o casal, tido como líder do tráfico na cidade, enquanto seguiam os rastros de outros dois suspeitos do mesmo crime. A suspeita é de que ambos os casais teriam escondido drogas em lotes vagos próximos às suas respectivas residências.

Na casa do primeiro casal abordado, os PMs não encontraram nenhum ilícito. Contudo, foram até o imóvel da segunda dupla, onde mora uma cunhada da primeira suspeita. Nesta segunda residência, policiais encontraram diversos pinos de substância análoga a cocaína dentro de uma mala em um dos quartos. Foi dada voz de prisão à dona da casa e ao companheiro.

A mulher, já presa, disse que arremessou parte dos entorpecentes num terreno vizinho. Ali, foram encontrados 1.273 pinos de cocaína e 2,7 kg de maconha. Soma-se à apreensão uma balança de precisão, uma faca tática, três celulares e cinco pássaros silvestres, mantidos presos em gaiolas.

O casal dono do imóvel onde foram encontradas as drogas admitiu guardar o material, mas alegou que pertenciam a outra pessoa, e que foram ameaçados para cuidar dos entorpecentes. Segundo o Boletim de Ocorrência, ambos têm passagem por tráfico de drogas e são conhecidos por exercerem liderança no tráfico da cidade.

Os dois presos passaram por exame de corpo de delito no Hospital Municipal e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Guanhães, a 23 quilômetros de Sabinópolis.