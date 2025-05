Grande BH: homem é preso com plantação de maconha em casa

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas depois de ser flagrado em casa com plantação de maconha e sementes da planta. A prisão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23/5) no Centro de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações do Sargento Jonathan Lara, do 2º Batalhão de Policiamento Especializado, o endereço do autor foi descoberto a partir de um trabalho de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Conforme o PM, a maconha era cultivada em uma estufa criada especialmente para a plantação da droga, com lonas e iluminação artificial. Ao todo, foram encontrados 15 pés da planta já cultivados.

Ainda de acordo com o Sargento Jonathan, também foram encontradas sementes de maconha e materiais diversos para melhora do cultivo, como esterco e terra de jardim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem tem passagens pela polícia por consumo de drogas, briga e direção perigosa. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Betim. A ocorrência está em andamento.