MG: dois homens desaparecem em fazenda revirada e manchada por sangue

Dois homens de 59 anos desapareceram de uma fazenda no povoado de Vargem Grande, no município de Baldim, na Região Central de Minas, a cerca de 100 quilômetros de BH. A família de Cândido, proprietário da terra, procurou a polícia no dia 15 deste mês, afirmando que a última notícia que tinham dele datava de 11 de maio. O caseiro da fazenda, Edmar, também estaria desaparecido. No dia 16, a perícia foi à propriedade e encontrou a casa remexida, com manchas de sangue no chão e nas paredes.

De acordo com o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Alexandre Viana, também foram encontradas uma camisa e uma bota pertencentes aos desaparecidos na mata da fazenda. O vidro do carro, estacionado próximo à casa, estava quebrado, e o veículo tinha manchas, que aparentavam ser sangue.

Vestígios foram coletados, e as investigações, feitas pela polícia de Baldim, continuam.

Responsável pela regional de Sete Lagoas da PCMG, o delegado Viana afirma que as investigações ainda não chegaram em uma conclusão do que motivou o desaparecimento. Até então, a polícia considera as informações passadas pela família de Cândido de que o proprietário da fazenda relatava estar sofrendo ameaças envolvendo a negociação de terras e a venda de um caminhão. Não há confirmação de que esses fatores estariam relacionados aos desaparecimentos.

No caso envolvendo propriedades, estelionatários supostamente teriam vendido parte da fazenda do desaparecido sem a autorização dele, o que deixou os compradores descontentes. Já a ameaça envolvendo o caminhão teria acontecido porque Cândido supostamente teria vendido o veículo, mas não estava conseguindo acessar a documentação para a transferência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PCMG orienta que, caso alguém tenha qualquer informação sobre o paradeiro dos desaparecidos, entre em contato pelo telefone 0800 2828 197 (o sigilo é garantido).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata