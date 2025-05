Técnica de enfermagem sofre injúria racial de paciente em cidade mineira

A técnica de enfermagem Najila Passos da Silva, de 31 anos, denunciou ser vítima de injúria racial, após ser chamada várias vezes de “urubu preto” por uma paciente em um hospital particular em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

A vítima contou ao Estado de Minas que a paciente, de 71 anos, proferiu a ofensa depois de ela dizer que, por prescrição médica, não poderia acelerar a aplicação de um medicamento. O caso aconteceu em 2 de março deste ano, e Najila registrou um boletim de ocorrência contra a idosa.

Após as investigações, uma audiência de instrução foi marcada para o dia 17 de junho. Na ocasião, Najila, a idosa e testemunhas serão ouvidas. A vítima está tentando transferir a audiência, que será online, para a modalidade presencial.

'Até quando?’

De acordo com a técnica de enfermagem, a idosa não possui problemas cognitivos e estava lúcida no momento da ofensa, que aconteceu durante a internação da paciente. “Eu formei para salvar vidas e não para ser ofendida.”

“Eu não mereço passar por isso. Isso é uma coisa que está mexendo muito com meu psicológico. Até quando? É uma coisa que dói, machuca. Eu estava cuidando de vidas, dedicando toda minha atenção. Não desejo isso a ninguém” relata Najila.

Em 2024, o número de crimes de injúria racial quase triplicou nos primeiros oito meses do ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as ocorrências tiveram um aumento de 190%. Entre janeiro e agosto de 2024, 1.126 casos foram registrados, contra 388 ocorrências no mesmo período em 2023.