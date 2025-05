Um idoso de 79 anos morreu nessa quarta-feira (21/5) após cair de uma altura de cerca de 25 metros enquanto realizava trabalhos de pintura na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Três Pontas, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), testemunhas relataram que uma das lanças do andaime instalado na parte superior do prédio se soltou, provocando a queda de dois trabalhadores que atuavam na manutenção da fachada do templo religioso.

O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Um outro trabalhador, que também caiu do andaime, foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital, onde foi intubado. O estado de saúde dele não foi atualizado.

Parte dos equipamentos utilizados pelas vítimas foi recolhida para análise pericial, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do acidente e apurar eventuais responsabilidades.

A ocorrência foi registrada como remoção de cadáver em local de crime ou acidente e será investigada pela Polícia Civil.