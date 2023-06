Queda de andaime mata dois trabalhadores em Minas

432

Parafuso se soltou de andaime (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) A queda de um andaime matou dois trabalhadores na tarde dessa segunda-feira (26/6) em Ipatinga, no interior de Minas. Um dos funcionários morreu na hora e outro teve a morte confirmada na manhã desta terça-feira (27).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), as vítimas estavam trabalhando em um andaime, no sétimo andar da construção de um prédio localizado no Bairro Iguaçu. No entanto, um parafuso que prendia o andaime se soltou. Com isso, os trabalhadores caíram.

A queda foi do sétimo até o segundo andar da construção. As vítimas, de 52 e 59 anos, tiveram diversas fraturas pelo corpo. No entanto, mesmo com atendimento médico, não sobreviveram.

Trabalhador se machuca em Poços de Caldas

Também na tarde dessa segunda-feira, outro trabalhador se feriu ao cair de uma laje, em Poços de Caldas, no sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava fazendo uma obra no quarto andar de um prédio, quando se desequilibrou e caiu no terceiro andar.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima lúcida, mas com muitas dores. Ele foi levado para a Santa Casa do município para receber atendimento médico.