BH: trabalhadores caem de andaime de 8 metros de altura e ficam feridos

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (22/2) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Três trabalhadores ficaram feridos ao cair de um andaime no bairro Castelo, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (22/2). A estrutura estava suspensa a aproximadamente oito metros de altura no momento do acidente.

Uma das vítimas, de 52 anos, foi socorrida pela corporação e encaminhada para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

Os outros dois trabalhadores, que não tiveram as idades informadas, foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma das vítimas teve fratura exposta em uma das pernas. A outra sofreu uma contusão no tórax, e a terceira queixava-se de dor no ombro no momento do atendimento.



A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência.