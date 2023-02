Caminhão conduzido por adolescente derruba muro e invade casa

O jovem relatou para a PM de Araxá que o caminhão perdeu o freio (foto: Caio César)

Um caminhão conduzido por um adolescente, de 17 anos, derrubou o muro de uma casa e invadiu a residência na tarde desta quarta-feira (22/2), em Araxá, no Alto Paranaíba. Parte do veículo foi parar dentro do imóvel. Apesar do susto, não houve vítimas.

"O condutor relatou que perdeu o freio. Ele prestava serviços para um homem da cidade de Catalão (GO). Ainda não se sabe o tipo de serviço prestado”, adiantou.

O caminhão e o jovem foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá.