Acidente com moto mata motociclista e garupa na Cristiano Machado, em BH

Dois homens morreram em um acidente de moto na madrugada desta quarta-feira (22/2) na Avenida Cristiano Machado, bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a moto bateu contra o muro de proteção do metrô. O Samu foi acionado e confirmou a morte das vítimas ainda no local do acidente.

Durante o trabalho de perícia, o policial civil responsável encontrou um celular danificado, que foi entregue à Polícia Militar.

A moto foi removida e encaminhada para o pátio do Detran.

Os homens, que ainda não foram identificados, aparentavam ter 25 e 30 anos, segundo a Polícia Militar.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).