Sem-teto morre atropelado por caminhão na Praça da Estação

A vítima, que aparentava ter 23 anos, não foi identificada. O corpo foi levado para o IML (foto: Reprodução)

Um homem morreu atropelado por um caminhão na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (21/2).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão, de 30 anos, contou que estava na praça para buscar um equipamento usado durante as festas de carnaval na capital. Por causa do peso do material, ele precisou acessar a praça.

Durante a manobra do veículo, o condutor percebeu que algumas pessoas sinalizaram para que ele parasse e, quando desceu do caminhão, viu a vítima deitada no chão.

Ele ainda informou à polícia que acredita que a roda traseira direita do veículo atingiu a vítima, já que não o viu quando começou a manobra.



O motorista entrou em estado de choque após o acidente e precisou de atendimento médico. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, aparentava ter 23 anos e estar em situação de rua.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).