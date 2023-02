Turistas mineiros fazem vaquinha para tirar carros submersos em Maresias

Quando saíram de um bar, os passenses viram que os dois HB20 estavam submersos, um deles sem seguro (foto: reprodução/Redes sociais)

Moradores de Passos, no Sudoeste de Minas, que estavam no litoral norte de São Paulo durante os temporais que atingiram a região no Carnaval, tiveram os carros submersos em Maresias, uma das praias de São Sebastião, a cidade mais afetada pela tragédia que deixou 48 mortos.A engenheira Brenda Andrade Pereira e mais oito amigos de Passos estavam em Maresias quando o temporal de sábado (18/2) inundou ruas e invadiu casas.Brenda conta que ela e os amigos viajaram para Maresias em três carros e alugaram uma casa em um condomínio da região. Na noite de sábado, foram para uma balada e, ao sair, se depararam com ao menos 50 carros que estavam estacionados no local submersos. Entre eles, os dois HB20 em que estavam. Um dos carros não tem seguro.