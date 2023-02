Chuva em SP: governador aciona polícia para evitar saques em São Sebastião

A chuva em excesso provocou deslizamentos de terra e grandes danos em estradas no litoral norte de São Paulo (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (22/2) que 80 policiais da tropa de choque foram acionados para evitar saques na região afetada pelo temporal que atingiu o litoral norte paulista.

"Ontem trouxemos 80 policiais do choque para cá para fazer policiamento e impedir saques", disse o governador a jornalistas. Além desses, Tarcísio afirmou que outros 300 policiais militares chegarão à região nesta quarta, também para reforçar a segurança e impedir saques.

O governador afirmou que a medida é importante como forma de convencer pessoas a deixarem suas casas em áreas de risco sem o medo de serem roubadas. Segundo ele, moradores têm se recusado a sair das residências.

"Você consegue às vezes remover a pessoa para o abrigo. Ela recebe a notícia de que saquearam a casa dela. Aí ela quer voltar para casa e não quer sair mais de jeito nenhum", disse o governador.

A retirada das pessoas em áreas de encosta é uma preocupação do governo estadual. Nesta quarta, a Justiça de Caraguatatuba concedeu uma liminar (decisão provisória) que permite a remoção compulsória de moradores que vivem em áreas de risco em São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal.

O pedido de remoção forçada foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Sebastião.

Litoral de SP chega a 48 mortos nas chuvas e entra no 4º dia de busca por sobreviventes

Segundo nota divulgada pelo Governo de São Paulo, a medida judicial tem "caráter preventivo e provisório, devendo cessar tão logo a situação climática esteja favorável", e é restrita somente para pessoas que não desejam deixar suas casas, mas residem em locais com risco de deslizamentos ou desastres.

Troncos de árvores e água do mar barrenta na praia de Boiçucanga após enchentes e deslizamentos no litoral norte de São Paulo (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Já são 48 mortes confirmadas no litoral norte, sendo 47 em São sebastião e uma em Ubatuba. Há, ainda, 36 pessoas desaparecidas, mas o número pode aumentar, já que há relatos de que pessoas estariam sob os escombros de estruturas que cederam.

O volume de chuva que atingiu as cidades de São Sebastião e Bertioga foi superior a toda precipitação acumulada em janeiro e fevereiro de 2022. Ou seja, choveu entre a madrugada de sábado (18) e a noite de domingo (19) mais do que em dois meses, segundo dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).