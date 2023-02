Perigo: chuva atingirá grande parte do país nesta quarta-feira (22)

Chuva intensa acompanhada de rajadas de vento alaga ruas na região central do Rio de Janeiro, que tem alerta estágio de atenção (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta aos moradores do Rio

Leia também: Litoral de SP chega a 48 mortos nas chuvas e entra no 4º dia de busca por sobreviventes

Chuvas no DF e em GO

Nesta semana, moradores do litoral norte de São Paulo enfrentaram fortes chuvas que resultaram em mortes, desabrigados e desaparecidos. Até o momento, 48 óbitos foram confirmados, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba.As chuvas continuarão nesta quarta-feira (22/2), devido a uma frente fria que chegou na costa paulista. Além de São Paulo, vários outros estados do Brasil também serão atingidos pelas chuvas, apesar do tempo quente em algumas regiões.As áreas que possivelmente serão atingidas pelos temporais serão parte do Norte, do Centro-Oeste e principalmente do Sudeste. Parte do Sul também será atingido. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diversas cidades brasileiras estão em perigo potencial em decorrência das chuvas, com exceção de Alagoas, Espírito Santo, Sergipe e Rio Grande do Sul.Ainda segundo o Inmet, algumas áreas devem ficar em estado de alerta devido aos temporais intensos, incluindo algumas regiões dos seguintes estados: Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Tocantins.O Instituto alerta para cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante as chuvas. O Inmet faz as seguintes orientações:Nesta segunda (21), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez um alerta no Twitter sobre as chuvas fortes na região. O político pediu atenção sobre a aproximação de núcleos de chuva que chegarão na regiao de Campo Grande e Santa Cruz."Temos chuva forte em várias áreas da cidade. Não é hora de se deslocar. Aguardem em local seguro até que passe a chuva e antes de voltar a circular pela cidade, cheque o estágio das vias", pediu o prefeito.Paes também informou que na região do Grande Méier choveu aproximadamente 60mm em apenas 1 hora. "Por mais que a chuva já tenha diminuído, teremos pontos de alagamento e problemas para os serviços públicos resolverem."No Distrito Federal, a previsão para esta quarta-feira (22) é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Após dias de altas temperaturas, a chuva chegou para ficar na capital do país. De acordo com o Inmet, os brasilienses terão temperatura amena durante o dia, com mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. A umidade do ar varia entre 45% e 95%.Em Goiânia, as fortes chuvas deixaram estragos pela cidade nesta terça (21). Imagens divulgadas nas redes sociais do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) mostram as ruas alagadas e carros cobertos pela água.Evitando tragédias, os bombeiros trabalharam para resgatar as vítimas dos temporais. "Nossas equipes estiveram nas ruas trabalhando incansavelmente para ajudar a população durante os alagamentos e enfrentaram condições difíceis e arriscadas para garantir a segurança de todos."