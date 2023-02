Moradores de condomínio de luxo atacam e chamam repórteres de 'comunistas'

Maior chuva registrada no Brasil causou uma série de desastres em São Sebastião, no litoral de São Paulo (foto: Bruno Santos/ Folhapress) Repórteres que cobriam a tragédia causada pelo grande volume de chuvas em São Sebastião, no litoral de São Paulo, foram agredidos por moradores do condomínio de luxo Vila de Anoman, em Maresias.

Um morador chegou a empurrar a repórter Renata Cafardo e tentou roubar seu celular. Além disso, outros jornalistas foram xingados e acusados de serem "comunistas e esquerdistas".





Os ataques só cessaram quando outros moradores que passavam pela via seguraram um dos suspeitos. Ao todo, eram cinco homens e uma mulher. Um deles afirmou ser "sub síndico do condomínio".





O condomínio tem 30 casas e residências anunciadas para venda por R$ 3,5 milhões. Os agressores estavam indo à praia quando perceberam a presença da imprensa.