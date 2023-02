Vídeo: PM encontra barra de maconha escondida dentro de urso de pelúcia

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou meio quilo de maconha em um urso de pelúcia na casa de um jovem de 21 anos em Itabirinha, na região do Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (21/2), após denúncia de que ele vendia drogas em uma região da cidade.

Ao ser abordado, o suspeito ficou agitado e, com isso, se entregou para a PM.

Ao chegar na residência do preso, foi realizada uma procura nos cômodos e em um quarto de criança, um urso de pelúcia chamou a atenção dos militares.

A barra de 500g estava no brinquedo dentro da casa do suspeito. (foto: Polícia Militar de Minas Gerais/PMMG/Reprodução)



“Na casa as drogas foram localizadas: uma barra de maconha escondida dentro de um urso de pelúcia, e cocaína em uma sacola dentro do guarda-roupa no quarto”, informou a PM.

O jovem foi levado até a delegacia em Governador Valadares com os materiais apreendidos.

Um celular também foi encontrado. A suspeita da PM é que o aparelho era utilizado para a venda dos entorpecentes.