Além do Samu, Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência

Um homem de 50 anos morreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, ao cair de um andaime a cinco metros de altura nesta terça-feira (19/3). O acidente aconteceu no Bairro Vale do Ipê, na Zona Nordeste, por volta das 8h, segundo informações da Polícia Militar no município.



Ainda de acordo com a PM, uma testemunha informou que a vítima trabalhava em um canteiro de obra, quando perdeu o equilíbrio e caiu da estrutura na Rua Benjamin Guimarães.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou o trabalhador com quadro de parada cardiorrespiratória.

Segundo o médico que integrava a equipe, as manobras de reanimação cardiopulmonar foram realizadas, mas o homem morreu ainda no local.



Um representante do proprietário da obra também foi ao endereço, disse a polícia. Ainda não há informações se o serviço na área estava sendo conduzido de forma regular.

Vale dizer que não consta no registro da ocorrência policial se a vítima utilizava EPIs (equipamentos de proteção individual), embora seja citado que uma técnica de segurança da obra também estava no local.