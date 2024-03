Um homem foi preso no último fim de semana depois de ameaçar a ex-mulher com uma faca, levar o filho do casal e ainda atacar motoristas e motociclistas com um machado na Região Central de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





A violência começou quando o homem foi até a casa da ex-mulher e a viu com o atual namorado. Com uma faca, ele a ameaçou e levou o filho.





Horas depois, o mesmo homem, aparentemente em surto, atacou carros e motos com um machado no Bairro Aparecida. Pelo menos três veículos foram danificados pelo agressor entre a Rua dos Pereira e a esquina com a Avenida Cesário Alvim. A criança não estava com o pai nesse momento.





Minutos depois do início dos ataques, o homem foi preso. Ele tinha fala desconexa e não explicou o motivo das ações. O suspeito foi encaminhado à Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Roosevelt para avaliação médica.