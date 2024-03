A queda de dois postes na tarde desta terça-feira (19/3), em decorrência da chuva que atingiu Belo Horizonte, interrompeu o fornecimento de energia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, situada na Avenida Risoleta Neves, onde os atendimentos foram impactados. Segundo a assessoria da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as estruturas despencaram por volta das 16h. Ninguém ficou ferido.



Com isso, parte dos atendimentos na unidade de saúde na altura do Bairro Novo Araão Reis foi afetada. Segundo a prefeitura da capital, os exames laboratoriais e de raio X foram interrompidos momentaneamente.

“Os demais atendimentos seguem sendo ofertados. Já no hospital de campanha [que funciona dentro da UPA], o gerador está funcionando e o atendimento está normalizado”, declarou o Executivo em nota, acrescentando que “equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde estão na unidade para verificar o funcionamento do gerador”.

Até o fechamento da publicação, a Cemig atuava no local para reestabelecer a energia na UPA Norte. A queda das estruturas também deixou moradores do entorno sem luz. Questionada, a companhia disse não ter como informar o total de clientes ou bairros afetados. A previsão de reestabelecimento do serviço vai até o fim da noite desta terça-feira. Na UPA, a religação da energia deve ocorrer primeiro, segundo a Cemig.

Leia na íntegra a nota da PBH:

"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que devido à queda de postes na região Norte, o fornecimento de energia na UPA foi interrompido. As equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde estão na unidade para verificar o funcionamento do gerador e, no momento, os exames laboratoriais e de raio X não estão sendo realizados. Os demais atendimentos seguem sendo ofertados. Já no hospital de campanha, o gerador está funcionando e o atendimento está normalizado."

Chuvas

Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva na tarde desta terça-feira. As regionais Oeste e do Barreiro foram atingidas por chuva extremamente forte, ou seja, com volume maior que 5 mm/5 min, informou a Defesa Civil, por volta das 14h50. Em uma nova atualização feita pelo órgão, em torno das 15h10, chuvas do mesmo nível também assolaram as regionais Nordeste e Norte.