A Justiça Federal da 6ª Região, em Minas Gerais, condenou um ex-gerente de atendimento da Caixa Econômica Federal por peculato e estelionato. Um comparsa dele também foi condenado pela Justiça.





Segundo o Ministério Público Federal (MPF), que propôs a ação, o ex-gerente causou um prejuízo de cerca de R$ 4 milhões.

“O esquema consistia em simular para clientes empréstimos com taxa de juros maiores, mas mantendo o valor da parcela mensal inalterado. Após o cliente aceitar a contratação, o ex-gerente refazia a operação de empréstimo com taxas de juros menores, o que gerava uma diferença monetária, cujo saldo era desviado pelo réu para outras finalidades. Uma parte do dinheiro desviado era repassado para uma mulher, também denunciada pelo MPF, que era responsável pela contratação de seguros à revelia dos clientes, gerando comissão indevida para ela e para os demais envolvidos no esquema”, informou a instituição.



De acordo com o MPF, o esquema funcionou entre janeiro de 2012 e novembro de 2013, em uma agência da Caixa no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ao todo, foram 782 contratos que tiveram desvio de dinheiro.





A Caixa não quis comentar o caso. A reportagem não conseguiu contato com a defensa dos condenados.