Vídeo: ciclista avança 'pare' e colide com caminhão em cidade mineira

Um adolescente, de 16 anos, que pilotava uma bicicleta motorizada, avançou a placa de "pare" e colidiu com um caminhão, em Iturama, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (21/5). O estado de saúde dele é grave.



No vídeo, o jovem passa pelo cruzamento da Avenida Seis Irmãos com a Rua Santa Vitória, se choca com lateral de um caminhão basculante e cai.



O motorista do caminhão afirmou não ter visto o adolescente, atendido pelo Corpo de Bombeiros.



O jovem recebeu os primeiros atendimentos em Iturama, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para Uberlândia.

