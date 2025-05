MG: homem envia mensagens por pix em que deseja a morte da ex e é preso

Por causa do histórico de perseguição à ex-mulher, durante dois anos desde o término, um empresário de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi preso nessa quarta-feira (21/5) pela Polícia Militar (PMMG). A última ação do suspeito foi enviar mensagens ameaçadoras por meio de pix para a vítima.



Os dois tiveram um relacionamento por seis anos e possuem uma filha. Mas há dois, ela se separou do homem, que não a deixava em paz.

Ele chegou a criar perfis falsos em redes sociais e o uso de diversos números de telefone para fazer contato com a mulher, mesmo após ser bloqueado repetidamente.



Nessa quarta, a mulher buscou ajuda da PMMG ao receber uma série de transferências, via pix, de valores irrisórios, com mensagens em que ele desejava a morte dela, ainda que não fizesse ameaça direta.



Houve diligências em busca do empresário e. consequentemente, a prisão dele.



O homem ainda tentou se justificar, informando que o relacionamento terminou após uma traição por parte dela e que a mulher ainda o procurava.

A vítima, por outro lado, dizia ter uma um relacionamento difícil e que o ex era controlador.