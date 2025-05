Vídeo: abordagem policial gera polêmica por uso de força contra idoso em MG

Uma abordagem da Polícia Militar na região central de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais, tem gerado forte repercussão e questionamentos por parte da população. O caso ocorreu na quarta-feira (21/5) e foi registrado por populares em vídeo, que mostra policiais utilizando força para conter um motorista de 65 anos durante uma ocorrência de trânsito.

Segundo a versão da Polícia Militar, o condutor havia estacionado o carro de forma irregular. Durante a fiscalização, ele teria entrado no veículo para impedir a atuação dos militares. O veículo seria removido por um guincho.

Após receber ordens para sair e desobedecê-las — o que, segundo a corporação, configura crime de desobediência — o homem saiu do carro, foi até o porta-malas e tentou retornar ao interior do veículo.

Nesse momento, conforme a PM, ele foi impedido e reagiu com empurrões contra os policiais. Diante da agressão, os militares usaram técnicas de imobilização com tonfa e algemas para contê-lo. A polícia afirma que a ação foi necessária e que não houve lesões.

Após ser contido, o homem foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, levado à Delegacia de Polícia Civil. O carro foi removido para o pátio credenciado.

Em nota, a Prefeitura de Itaúna esclareceu que mantém um convênio com a Polícia Militar para ações de fiscalização no trânsito municipal. No entanto, ressaltou que a formação, o treinamento e a conduta dos policiais são de responsabilidade do estado. A administração municipal afirmou, ainda, que não tem responsabilidade sobre o modo como as abordagens são conduzidas.

*Amanda Quintiliano especial para o EM