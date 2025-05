BH terá câmeras com reconhecimento facial para identificar infratores

Belo Horizonte terá um sistema de videomonitoramento que permite identificar infratores, foragidos da Justiça, pessoas desaparecidas e veículos roubados. O sistema, já adotado em São Paulo desde o ano passado, onde é conhecido como Smart Sampa, foi apresentado nesta quarta-feira (21/5) ao prefeito Álvaro Damião (União Brasil) pelo chefe do Executivo paulista, Ricardo Nunes (MDB).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a capital mineira já conta com o monitoramento de imagens de 4,6 mil câmeras, visualizadas durante 24 horas, nos 7 dias da semana, pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). O sistema inclui 72 câmeras com recursos que permitem o monitoramento inteligente, com cercamento virtual, detecção de objetos abandonados, faces e contagem de pessoas e leitura de placas.







De acordo com o prefeito Álvaro Damião, o novo sistema será implantado na cidade "o mais breve possível". "O Smart BH vem aí. Você, que anda errado pelas ruas de Belo Horizonte, pode ter certeza que a gente está preocupado em saber onde você está e o que você está fazendo. Vamos retirar essas pessoas das ruas e dar qualidade de vida para aquele que é trabalhador e é do bem", afirmou.





Ainda segundo a PBH, a proposta é firmar parcerias com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para uma integração do banco de dados de criminosos e pessoas desaparecidas e com a iniciativa privada. "Tudo o que se faz na vida pública tem que fazer com parcerias, assim como essa vinda a São Paulo para aprender, que é uma parceria entre duas das maiores capitais", complementou Damião.





O Smart Sampa é formado por câmeras instaladas em pontos estratégicos e com o uso de algoritmos que geram alertas, capazes de identificar atos de vandalismo e furtos, além de placas de veículos furtados ou roubados. Um sistema de reconhecimento facial, utilizado nos equipamentos, permite a localização de pessoas desaparecidas e de foragidos da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia