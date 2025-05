Manifestação em MG quer reprovação de projeto que reduz blocos de rua

Moradores, parlamentares, sambistas, foliões e lideranças do samba promovem uma manifestação nesta terça-feira (20/5) contra o projeto de lei 92/2025, que tem como objetivo limitar a realização de blocos de rua de carnaval com mais de 200 pessoas em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os contrários à medida se concentraram em frente à câmara municipal, às 16h.





A proposta é de autoria da vereadora Vereadora Roberta Lopes (PL). No texto, a parlamentar propõe a proibição da realização de bloquinhos com mais de 200 pessoas em zonas residenciais, ambientais e comerciais, a 200 metros de distância de hospitais, unidades de saúde e templos religiosos do município.





A normativa ainda define o que é considerado um bloco de rua: “celebrações populares realizadas em espaços públicos, como praças e avenidas, caracterizadas por blocos carnavalescos, apresentações artísticas, desfiles, fantasias, shows, música e dança”.





Aqueles que não respeitarem as imposições do PL não poderão desfilar pelas ruas de Juiz de Fora por três anos. Roberta Lopes foi procurada pela reportagem, mas até o momento da publicação desta matéria, não se pronunciou.





A audiência pública que decidirá se a proposta entrará em vigor acontecerá na próxima terça-feira (27/5). Nas redes sociais, a conta oficial da câmara publicou que a reunião acontecerá às 15h, a partir de um requerimento feito pelo vereador Negro Bússula (PV) para discutir a situação do carnaval na cidade.





A votação vai ser transmitida pela televisão, no canal JFTV Câmara e pelo Youtube.





Posicionamentos contrários

O bloco Pintinho de Ouro, fundado em 2006 e a Banda Daki Juiz de Fora, de 1972, se posicionaram contra o PL em suas redes sociais e chamaram os seguidores para participar da manifestação.





Vídeos de vereadores que posicionam-se contra a medida também foram publicados no perfil do bloco Pintinho de Ouro. Entre eles, o vereador Negro da Bússula (PV) e as vereadoras do Partido dos Trabalhadores Letícia Delgado e Laiz Perrout.





Luís Gustavo Passos faz parte da Banda Daki. Ele disse que o grupo resolveu “encabeçar” a manifestação: “O Carnaval não pode acabar. Esse projeto da vereadora Roberta Lopes do do PL não pode prosperar de jeito nenhum na câmara, porque ele definitivamente acaba com o Carnaval de Juiz de Fora”, reclama.





Passos conta que a manifestação é a favor do samba e diz que, se aprovado o PL, o Brasil como um todo perderá muito culturalmente.





“Conseguimos reunir aqui várias entidades, vários blocos que desfilaram esse ano no carnaval sem confusão, de forma organizada, com apoio da Polícia Militar e pelos bombeiros. A banda desfilou na Avenida Rio Branco este ano com milhares de foliões e sem nenhuma ocorrência. Ver um projeto desse ser ser colocado na câmara em votação, me deixa muito triste”, lamenta Luís Gustavo.





A petista Laiz Perrout também está presente na manifestação. Segundo ela, o carnaval é uma “festa do povo”, que mobiliza muitas famílias e que sustenta muitas pessoas. Além disso, a vereadora ressaltou que o projeto "é contra a realidade que a gente vive hoje. Por isso a gente está vendo essa grande manifestação, mobilização dos blocos de carnaval e da sociedade como um todo Estamos aqui defendendo o direito de irmos para a rua, direito à nossa cultura, o direito da gente manifestar a nossa cultura de todas as formas”, comenta.

