Suspeito de homicídio é preso por esfaquear homem em praça na Zona da Mata

Um homem, de 48 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (19), suspeito de matar um homem a facadas na Praça Cid Martins Soares, na área central de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira. A prisão foi realizada pela Polícia Militar (PM) minutos após o crime, nas proximidades do Lanna Shopping.

De acordo com a corporação, o crime aconteceu por volta das 0h, próximo a um trailer de lanches. A vítima, um homem em situação de rua, de 42 anos, teria iniciado uma discussão com o suspeito. Testemunhas relataram que, durante o desentendimento, a vítima começou a arremessar pedras contra o homem, que reagiu desferindo diversos golpes com uma faca.

Após o ataque, o agressor fugiu em direção a um shopping. Enquanto uma equipe do Tático Móvel da PM prestava os primeiros socorros e levava a vítima ao Hospital Arnaldo Gavazza, outra realizou buscas e localizou o suspeito nas imediações. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

A faca usada no crime foi apreendida e será periciada. Ainda segundo a Policia Militar (PMMG) , o autor do homicídio não tinha antecedentes criminais e era desconhecido do meio policial. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e autuado em flagrante por homicídio qualificado.