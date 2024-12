Edital destina R$ 15 mil para blocos do carnaval de rua de 2025

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.







Boa notícia para os blocos que vão animar as ruas no carnaval do ano que vem. A Xeque Mate Bebidas lançou edital de patrocínio para três grupos – um de Belo Horizonte, cidade natal da marca, outro do Rio de Janeiro e o terceiro da capital paulista. Os contemplados terão aporte de R$ 15 mil para viabilizar o desfile, além de insumos, divulgação e material de apoio.

Até 10 de janeiro, interessados devem acessar o site da empresa e preencher o formulário disponível. O responsável pelo bloco deve, entre outros itens, apresentar a história do grupo e explicar como ele se conecta culturalmente com a cidade onde desfila.

• IMENSIDÃO AZUL

Nem só festas de fim de ano são pretexto para confraternizar. No Dia Internacional do Mergulhador, comemorado em 18 de dezembro, a marAmar reuniu a turma no Nicolau Bar da Esquina, no Belvedere. “Acredito que o mergulho é muito mais que atividade recreativa, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. O oceano nos ensina a sermos humildes, a reconhecer nossa pequenez diante de sua vastidão e a cuidarmos uns dos outros”, diz Paula Loque, diretora da marAmar, uma das escolas de mergulho mais tradicionais da América do Sul, com 38 anos de atividades. Ela é reconhecida como a que mais forma mergulhadores no Brasil.

Paz e equilíbrio

Paula Loque diz que cada imersão no mar é uma oportunidade de autodescoberta, de superar medos e desafios, de encontrar paz e equilíbrio. “Um caminho que nos leva a sermos melhores não apenas como mergulhadores, mas como pessoas”, enfatiza. A festa no Nicolau reuniu alunos, familiares e instrutores da marAmar. Paula revela que a noite celebrou não apenas o fim do ano, mas os laços construídos e fortalecidos ao longo das quase quatro décadas da escola.

• LITERATURA

Maria Zilda Ferreira Cury, professora da Fale, a Faculdade de Letras da UFMG, lançou o livro “Heranças da ditadura na literatura brasileira contemporânea”, organizado por ela em parceria com as professoras Fabíola Padilha, da Universidade Federal do Espírito Santo, e Cimara Valim de Melo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A obra pode ser adquirida no site da Alameda Editorial.



• DETONAUTAS 2025



Depois de fazer 103 shows no Brasil e de se apresentar na Europa em 2024, a banda Detonautas redobra o fôlego para encarar 2025. Tico Santa Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca estarão na estrada com dois espetáculos: “Elétrico” e “Tour 20 anos – Acústico”. O grupo desembarca em Minas em 16 de janeiro, para cantar em Uberlândia, e volta três dias depois para subir ao palco na cidade histórica de Tiradentes.

• MOISÉS E VANDER LEE

“Onde Deus possa me ouvir”, sucesso do saudoso Vander Lee (1966-2016), acaba de ganhar releitura do cantor e compositor Moisés Navarro, que mandou o single para as plataformas digitais este mês. A canção vai fazer parte do álbum que Moisés anuncia para 2025, com inéditas autorais e parcerias.