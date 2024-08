Moisés Navarro afirma que o repertório do show de hoje foi pensado com "carinho" e inclui "Onde Deus possa me ouvir"



O charme das sinuosas curvas das serras mineiras se mistura à agitação do mar baiano no show “Mar de montanhas”, de Moisés Navarro, interpretado pela primeira vez na Casa Outono, neste sábado (3/8), às 20h.

Em um repertório exclusivo, canções autorais de Navarro preparam o palco para homenagear cantores e compositores de Minas Gerais. Músicas como “Fim de tarde de domingo” (Moisés Navarro e Ricardo Homen) e “Onde Deus possa me ouvir” (Vander Lee) prometem embalar o público na apresentação inédita.



“O repertório foi pensado com muito carinho e desenvolvido ao longo das minhas aberturas nos shows do Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Renato Teixeira, neste ano. Tem canções de artistas mineiros e minhas canções autorais. Vou fazer uma homenagem ao querido Vander Lee, que é uma referência para mim, e ao Milton Nascimento, outro grande nome da música mineira.”

No palco, releituras de artistas como Gilberto Gil, Paulinho Pedra Azul e Paulo Diniz também ganham sua vez. “O show é inspirado na minha música ‘Mar de montanhas’. É uma canção que significa muito para mim, porque tive o privilégio de ter como convidado o Léo Mucuri, um grande percussionista, que já trabalhou com Anitta e Jorge Vercillo”, afirma o cantor.



Nos doces e animados versos da faixa, Moisés entoa os cantos: “Vim parar em outro lugar/ no mar de montanhas de Minas Gerais”. Com uma história cheia de espiritualidade, o compositor explora as diferenças entre Bahia e Minas, em uma viagem pela delicadeza.



Vozes femininas

Para acompanhá-lo, Navarro convida Lívia Itaborahy, que foi sua parceira na faixa “Bahia você me dá saudade” (2021); Deh Muss; Bia Lucca; e a poetisa Nina Moreno, que recitará seus poemas durante o show.



“Lívia Itaborahy é uma parceira maravilhosa. Sou fã de todas essas mulheres que estarão comigo no show, que é muito importante não só para mim, mas para todos nós. Ele está tendo uma repercussão muito boa e isso se dá também porque são cantoras maravilhosas que dividem a noite comigo”, diz o artista.



Ele ressalta: “A Nina Moreno é uma poetisa esplêndida, que toca meu coração com a sua arte. Eu quis incluí-la no espetáculo para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do trabalho dela, que é essa artista maravilhosa e amiga que eu aprecio”.

Segundo Navarro, a suavidade da interpretação poética instaura a atmosfera necessária para agradar a quem for assistir ao show. Aliás, a agenda de “Mar de montanhas” também já tem nova apresentação: 14 de setembro, no Ateliê Ricardo Homen.



Noel Rosa

Novidades e participações especiais nesse próximo show ainda serão reveladas. “Vai ser um show mais intimista e com um repertório um pouco diferente. Vou passear por todos os meus álbuns, inclusive o dedicado ao Gilberto Gil, que gravei recentemente, ‘Aquele abraço, Gilberto Gil’”, explica o cantor.

“Vou falar e cantar um pouco do meu próximo álbum também, já que a primeira música estreia mês que vem. É um disco em que canto Noel Rosa, com grandes participações. Venho estudando o repertório e a vida de Noel há muito tempo e estou montando um show especial”, conclui o artista.



“MAR DE MONTANHAS”

Neste sábado (3/8), às 20h, na Casa Outono (Rua Outono, 57, Carmo). Ingressos: R$ 50, à venda na plataforma Sympla. Informações: (31) 99906-0624.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro