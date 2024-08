“Samba aqui, samba ali, samba lá”, cantou a irreverente Jovelina Pérola Negra em “Sorriso aberto”, em 1988. Seguindo os versos da sambista carioca, Belo Horizonte celebra a importância do ritmo afro-brasileiro durante a primeira edição do Festival Samba Belô, nesta sexta-feira (2/8) e sábado (3/8), na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza.



Hoje, a programação gratuita começa às 18h e segue até as 23h. Amanhã, será das 12h às 23h. O evento promete unir música e gastronomia em uma roda com antigos e novos nomes do samba mineiro. No centro do palco, o grupo Samba de Raiz Popular, sob o comando de Laércio Cordeiro, assume o papel de banda principal nos dois dias do festival.

“Conseguimos reunir na programação todas as vertentes do samba. Vai ter representantes do samba de roda, de raiz, de mesa, de passarela e de carnaval”, afirma o chef Christiano Rocco, idealizador do evento.



Nesta sexta, Mariana Martins, Bira Favela, Selminha BH, Cacá Monclair, projeto Canta Pai Canta Filho, Walmir Alkimia, Washington Pretinho, Ederson Melão e Ricardo Barrão vaõ se apresentar.



Composições autorais

“Abrimos espaço para que os artistas cantem sambas de autoria deles. O que queremos é que eles tenham o prazer de cantar e de interpretar suas próprias canções para que assim consigam mostrar seu trabalho para o público. Os que são intérpretes, claro, vão cantar clássicos do samba”, diz Rocco.

Amanhã, será a vez de G.R.E.S. Triunfo Barroco, bateria show da Acadêmicos de Venda Nova, bloco O Leão da Lagoinha, Evair Rabelo, Nonato do Samba, Fabinho do Terreiro, Fabio Nem, Luciene Gomes, Lulu do Império, Paizinho do Cavaco, Raimundo do Pandeiro, Hebert The Best e Gustavo Fubba, sambista carioca e integrante do projeto Quintal do Zeca Pagodinho.



Homenagens

Também no sábado, às 17h, será realizada a cerimônia de homenagens às personalidades do samba de Minas Gerais. A apresentação será de Aline Caldeira, rainha do carnaval de BH 2024, e Rafael Eduardo, Rei Momo de Belo Horizonte em 2012, 2017, 2019 e 2023. Eles serão acompanhados pelo patrono e curador musical do festival, Wanderley Gomes.



“Belo Horizonte tem cena de samba de raiz muito forte, mas que, muitas vezes, se manifesta somente nas periferias”, explica Christiano Rocco.



Criador do Bloco Trem Bão D+, Rocco já foi homenageado pela Escola de Samba Triunfo Barroco. Há vários anos o chef trabalha com projetos cujo objetivo é homenagear a gastronomia e a música de artistas mineiros.



Entusiasta da cultura do estado, o cozinheiro entrou para o livro dos recordes “Guinness Book”, em 2015, após fazer o maior tropeiro do mundo, servido no mesmo lugar do Samba Belô, a Praça Duque de Caxias.

“Além de montarmos uma vitrine para todos esses artistas, juntando gerações, vamos homenagear os grandes nomes. Tudo isso na praça que tem uma visibilidade absurda, com entrada gratuita. É um espaço muito importante para a história do samba na cidade, que agora escreve um novo capítulo”, afirma Rocco.

De Santê para o Rio

Idealizador do Festival Samba Belô, Christiano Rocco afirma que pretende realizar mais edições do evento, buscando seguir os mesmos passos do Sepultura e Clube da Esquina: de Santa Teresa ao Rio de Janeiro, rumo ao sucesso. “Nossa perspectiva final é abrir espaço para que possamos levar os sambistas da nova geração para o Rio de Janeiro. Mas, primeiro, nosso objetivo é expandir para outros espaços de BH que não vivenciam o samba, como o Palácio das Mangabeiras. Queremos mostrar que o samba está presente em toda a capital.”



Outros shows

>>> PERERÊ NO SAMBA DO CACÁ

Waldir Gomes e Banda recebem Sérgio Pererê e Gugu de Souza para apresentação especial, em noite de samba de raiz e partido-alto no Bar do Cacá (Rua Andiroba, 20, Bairro São Paulo), nesta sexta (2/8), às 20h. Cortesias estão disponíveis para serem retiradas pela plataforma Sympla. Assim que elas acabarem, os ingressos custarão R$ 15.



>>> BLOCO VUMBORA

Em comemoração a seus 10 anos, o Bloco Vumbora promove carnaval fora de época neste sábado (3/8), às 14h, no estacionamento da UniBH (Av. Professor Mário Werneck, 1.685, Buritis).

Os baianos Bell Marques, Durval Lelys, Tuca Fernandes e Rafa e Pipo puxam o trio. O público poderá escolher entre dois setores: bloco Vumbora, com ingressos a R$ 360 (inteira), R$ 190 (meia-social) e R$ 180 (meia); e camarote Vumbora, a R$ 580 (inteira), R$ 300 (meia-social) e R$ 290 (meia). Informações: @blocovumboraoficial.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro