Considerado sucessor de Nelson Freire (1944-2021), o pianista paulista Cristian Budu se apresenta ao lado do colega belo-horizontino Gustavo Carvalho e da Orquestra Ouro Preto (OOP) neste domingo (4/8), às 11h, no Sesc Palladium. O projeto Haydn & Mozart foi realizado durante a pandemia, com a gravação do álbum cujo repertório será interpretado ao vivo pela primeira vez em BH.



“É alegria dupla, porque vou tocar com o Gustavo Carvalho o ‘Concerto para dois pianos’ de Mozart”, comenta Budu. “Nós temos um trabalho de duo de pianos, a gente vem fazendo vários projetos juntos, como musicais e recitais a quatro mãos”.



Cristian Budu afirma que é uma honra ser considerado sucessor de Nelson Freire, lembrando que o próprio pianista mineiro declarou isso em entrevista.

“Ele foi muito generoso em tecer essas palavras sobre mim, que até achei um pouco fortes. Fiquei extremamente lisonjeado, porque Nelson sempre foi minha maior referência, aliás, para nós, brasileiros. Ele achava que eu poderia sucedê-lo, acredito que mais pelo tipo de filosofia musical”, observa.

Cumplicidade

Os dois se aproximaram nos últimos anos de vida de Nelson Freire. “Criamos cumplicidade musical, da qual sou muito agradecido. Para mim, não é um título ser comparado a ele, embora muitos possam encarar dessa maneira. Mas é perigoso, porque Nelson Freire era um artista, não era uma posição. Por outro lado, a minha missão continua sendo fazer música da maneira que entendo, no meu tempo”, diz.



Cristian Budu ressalta a importância da parceria com a Orquestra Ouro Preto. “É um grupo muito querido, que lidera mentalidade musical importantíssima para o Brasil: fazer música de câmara e outros projetos com linguagens tão diferentes”. O grupo mineiro tem trabalhos com Pato Fu, Alceu Valença e Diogo Nogueira, entre outros. Já dedicou concertos a Beatles, Rolling Stones, Nirvana e A-Ha.



Gustavo Carvalho conta que foi inesquecível para ele a gravação do concerto de Mozart, em 2021, no Palácio das Artes. “Foi uma situação tocante para todos nós. Estávamos naquele teatro imenso, sem público, fazendo música juntos depois de um 2020 marcado pelo isolamento social. Havia energia especial naquela sala, tanto por parte dos músicos quanto do maestro Toffolo.”

Orquestra Ouro Preto e os pianistas Cristian Budu e Gustavo Carvalho durante a gravação do "Concerto para dois pianos", de Mozart, no Palácio das Artes, em 2021 Iris Zanetti/divulgação

Finalista do Prêmio da Música Brasileira 2024, o álbum “Orquestra Ouro Preto – Haydn & Mozart” traz as faixas “Concerto para dois pianos, K 365”, de Mozart, e “Sinfonia nº 44, ‘Trauer’”, de Haydn. “É a primeira vez que conseguimos fazer coincidir as agendas para apresentarmos esse repertório para o público mineiro”, diz Carvalho.



O pianista elogia a OOP por “atravessar fronteiras” entre as músicas clássica e popular. “Isso ressoa muito em Mozart, que adorava festas e brincar. Era uma pessoa de espontaneidade singular e todo esse frescor, típico de Mozart, a orquestra traz muito bem para este concerto.”

Leia também: Orquestra Ouro Preto se apresentou com banda Pato Fu e Carlinhos Brown na Praia de Copacabana

O maestro Rodrigo Toffolo também promete apresentação especial no domingo. “Não é todo dia que se vê um concerto para dois pianos, ainda mais com Budu e Gustavo”, comenta. Ele conta que Mozart compôs a peça para a irmã, Maria Anna Mozart, que era pianista. “É lindíssimo, alegre e teatral. É o único dele para dois pianos”, diz.



Toffolo revela que esta criação de Mozart está entre as preferidas dele. “Ouvia bastante o concerto quando era mais jovem. Conversando com o Cristian, externei minha vontade de gravá-lo, pois achava que poderíamos dar a ele uma visão diferente”, conta.



“Acredito que Cristian, Gustavo e a Orquestra Ouro Preto, com sua versão, conseguiram dar uma repaginada (na peça de Mozart). Isso me motiva a gravar obras do repertório standard que as grandes orquestras da música erudita gravam”, conclui Rodrigo Toffolo.



HAYDN & MOZART

Concerto da Orquestra Ouro Preto com os pianistas Cristian Budu e Gustavo Carvalho. Domingo (4/8), às 11h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$15 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla. Informações: (31) 3270-8100.