“Valencianas” volta a reunir em BH o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto (OOP), regida pelo maestro Rodrigo Toffolo. Os shows ocorrerão nesta sexta-feira (26/7) e sábado (27/7), no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.



Idealizado pelo produtor cultural Paulo Roberto Lage, o projeto, que já rendeu dois álbuns, completou 10 anos. Desta vez, retornam ao repertório “Porto da saudade” e “Sete desejos”, canções que a OOP não tocava há oito anos, informa Rodrigo Toffolo, confirmando também “Solidão”, “Tesoura do desejo”, “Tropicana”, “La belle de jour” e “Anunciação”.



“Fizemos o primeiro concerto no Palácio das Artes e foi maravilhoso, muito bem-arranjado. Rodrigo é maravilhoso como maestro e a orquestra é sensacional”, elogia Alceu Valença. Em janeiro e fevereiro de 2025, “Valencianas” fará turnê europeia, com espetáculos na Inglaterra, Holanda Alemanha, França, Espanha e Portugal.





“Depois da internet, tudo ficou mais acessível. Assim, minha música pode viajar pelo mundo todo. Hoje mesmo ouvi um rapaz cantando ‘Anunciação’ em francês. A cantora francesa Zaz gravou comigo ‘La belle de jour’, que vou cantar em Paris quando lá estivermos”, diz o compositor. Aliás, o disco “Valencianas 2” é meio “europeu”, pois foi gravado na cidade do Porto.



“Minha música vem da cultura do Nordeste profundo, sai do sertão agreste do estado de Pernambuco, vai até a terra de Glauber Rocha, Vitória da Conquista, na Bahia, e depois chega até a Serra da Canastra. É como se Rio São Francisco levasse e unisse tudo. E a toada mineira tem relação com isso”, comenta Alceu.



Rodrigo Toffolo diz que o repertório terá canções dos dois álbuns “Valencianas”. “A abertura orquestral vem da ideia de ambientação, depois o Alceu entra e faz a primeira parte. Depois, fazemos outra parte orquestral, com quatro músicas, o Alceu volta com a segunda parte”, detalha. “Teremos 30 pessoas no palco. O espetáculo está muito bonito”, garante.

Leia também: Orquestra Ouro Preto, Pato Fu e Carlinhos Brown fizeram Copacabana dançar



Os próximos concertos estão marcados para Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Por enquanto, “Valencianas 3” não está nos planos.



“Vamos focar no projeto de agora e depois pensamos nisso. Só sei que é um projeto muito bom, prazeroso, elegante, verdadeiro. Um pouco diferente, ele deu muito prazer para fazer”, diz Alceu.



Aos 78 anos, o pernambucano, continua compondo, mas sem sentir obrigação de gravar álbuns ou singles. “A única coisa que tenho de ser dono é de cantar do jeito que eu quiser, gravar na hora em que quiser. É na hora que dá vontade”, explica Alceu, dizendo-se feliz em se apresentar para os mineiros. “Ainda mais junto com a Orquestra Ouro Preto e o maestro Rodrigo Toffolo”, conclui o compositor.



“VALENCIANAS”



Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto. Nesta sexta (26/7) e sábado (27/7), às 20h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 280 (plateia 1), R$ 250 (plateia 2) e R$ 220 (plateia superior), com meia na forma da lei. Ingressos à venda na plataforma Eventim e na bilheteria do teatro. Informações: (31) 3236-7400.

OUTROS SHOWS

>>> DAY LIMNS

Uma das atrações do Lollapalooza em março, a cantora Day Limns traz a BH a turnê “Vênusnetuno? tour”, nesta sexta-feira (26/7), às 21h30, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). É a primeira apresentação dela na capital mineira. Com sete anos de carreira, a goiana se tornou conhecida com as canções “Clichê”, “Tanto faz” e “Deixa rolar”. Inteira: R$ 120 (plateia 1) e R$ 100 (plateia 2), com meia na forma da lei. Ingresso solidário: R$ 70 e R$ 60. À venda na bilheteria e na plataforma Eventim.



>>> NOVA LIMA

Completando 10 anos, o Festival de Inverno de Nova Lima começa às 13h de sábado (27/7), no espaço CSul Lagoa dos Ingleses (Av. Picadilly, Alphaville). Entre as atrações estão a banda de música eletrônica Rooftime; o grupo Winehouse Family, com tributo à cantora inglesa; Caraivana, com participação do acordeonista Júnior Ferreira (Triângulo Caraiva); e a banda 26:15. Os DJs João Elias, Zaidan e Alex C fecham a noite. Primeiro lote: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada e ingresso social), à venda na plataforma Sympla.