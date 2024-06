Rio de Janeiro – A Orquestra Ouro Preto (OOP) recebeu a banda mineira Pato Fu e o cantor e compositor baiano Carlinhos Brown como convidados de shows realizados na Praia de Copacabana, no sábado e neste domingo (22 e 23/6), com entrada franca.



As quatro apresentações exibiram o ecletismo da orquestra mineira, que tocou sucessos da banda pop norueguesa A-Ha, no sábado, e ontem fez a plateia dançar ao som de Luiz Gonzaga. Regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, a OOP une música clássica, pop, rock e MPB.



O evento Orquestra Ouro Preto Vale Festival começou homenageando a banda norueguesa A-Ha, no sábado (22/6) de tarde. Ao longo de 50 minutos, o repertório trouxe “Take on me”, “Hunting high and low” e “Crying in the rain”, com novos arranjos para instrumentos de cordas.

Trinta minutos depois, Pato Fu subiu ao palco. “A gente tem de ser muito valente para começar um espetáculo com essa doideira do 'Roto music'”, brincou Fernanda Takai, após abrir o show com “Rotomusic de liquidicafupum/ (Meet) the Flinstones”.



Rotomusic

Iniciada em 2022, durante a comemoração aos 30 anos da banda, que reúne também John Ulhoa, Ricardo Koctus, Xande Tamietti e Richard Neves, a parceria entre Pato Fu e OOP foi batizada de Rotorquestra de Liquidicafu devido ao álbum de estreia do grupo, “Rotomusic de liquidificapum”, de 1993.



Foi a primeira apresentação do projeto fora de Minas. “Este lugar é visitado por gente não só do Brasil todo, mas do mundo inteiro. Então a gente vai tocar para um pedacinho do mundo”, disse Fernanda ao público reunido na Praia de Copacabana.

“Há 30 anos, o Pato estava começando. Eu estava na plateia vendo a banda tocar lá em Ouro Preto e agora divido o palco com eles. Para mim, é uma alegria enorme”, comentou Toffolo.



“Ele conhece o nosso repertório de ponta-cabeça. Conhece não só sucessos do rádio, mas aquelas músicas lado B e, inclusive, pediu para a gente colocá-las no repertório. Não é coisa simples de fazer, ainda mais para uma banda que nem o Pato Fu, que tem repertório que vai de A a Z. Mas a Orquestra Ouro Preto vai de A a Z”, disse John Ulhoa.

Fernanda Takai comemorou os 30 anos do Pato Fu, ao lado da Orquestra Ouro Preto, no sábado (22/6), em Copacabana. Cantora quer levar este show a todo o Brasil Rapha Garcia/divulgação



Fernanda Takai sonha em levar Rotoquestra para o Brasil. “Não conseguimos realizar um espetáculo assim apenas com a bilheteria, porque a estrutura é muito grande. Esperamos encontrar parcerias para levar o show a outras cidades”, disse ela.

Oportunidade

Carlinhos Brown, que neste domingo (23/6) se apresentou pela segunda vez com a OOP, destacou a importância do projeto. “Um show gratuito vem da força de um coletivo. Acredito nessa força, ela está na Lei Rouanet e está no interesse da Vale de organizar tamanha oportunidade para os músicos e, claro, para o público. Em especial, fazendo um concerto diferenciado, né?”, afirmou.



O músico baiano destacou o trabalho da OOP. “Eles levam a música muito sério”, elogiou. “O maestro Toffolo é especial. Que coisa mais linda esta orquestra tocando Luiz Gonzaga. Ela tem uma alma linda.”

O concerto deste domingo teve “Asa Branca” e plateia animada, dançando ao som de “O xote das meninas”, clássicos de Gonzagão.



Carlinhos Brown interagiu com o público, tocou berimbau e dedicou a canção “Maria de verdade” para a filha Maria, que estava na Praia de Copacabana. Ao cantar “Amor, I love you”, jogou flores para a plateia, depois de entregá-las também ao maestro, aos músicos e para a intérprete de Libras.

Fruição

Hugo Barreto, presidente do Instituto Cultural Vale, ressaltou a importância do festival comandado pela Orquestra Ouro Preto.

“A gente oferece esse tipo de atividade para todos os tipos de público, de graça, para que eles venham ter uma fruição e um contato com a cultura. A cultura de Minas Gerais, da Orquestra Ouro Preto, do Pato Fu, junto de talentos da música brasileira, como é o caso do Carlinhos Brown e do Alceu Valença”, afirmou, referindo-se a “Valencianas”, show do músico pernambucano e da OOP apresentado em 2022 em Copacabana.





* A repórter viajou a convite do Instituto Cultural Vale