“Orquestra Ouro Preto: A-Ha” , tributo à banda pop norueguesa, começou com live realizada em 2021 e, em seguida, ocupou o teatro. É um dos concertos do grupo mineiro mais celebrados pelo público. Agora, ele ganha DVD, que será lançado nesta quinta-feira (7/12), durante a apresentação da orquestra, às 20h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro).

Além de ouvir o repertório, o público vai poder vivenciar a experiência estética completa, com elementos visuais que marcaram a década de 1980 e dialogam diretamente com a obra do A-Ha. Sob a batuta do maestro Rodrigo Toffolo e com arranjos de Fred Natalino, o repertório traz clássicos como “Take on me”, “Hunting high and low” e “Crying in the rain”.

Há um encontro especial dos riffs dos sintetizadores com os acordes dos instrumentos de cordas. Ingressos na bilheteria local ou pela plataforma Eventim. Informações: www.orquestraouropreto.com.br.