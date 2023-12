Dois violinos, uma viola e um violoncelo. Tradicionalmente, o quarteto de cordas é o grupo de instrumentos responsável por encantar amantes de música clássica em concertos de câmara. De forma inédita, a Orquestra 415 de Música Antiga leva os espectadores a a uma viagem no tempo, ao interpretar “Missa da meia-noite”, peça do compositor francês Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), com instrumentos barrocos, fidedignos à época, e acompanhada do Coro 415.

O espetáculo, que coloca em cena cerca de 50 instrumentistas, cantores e solistas, faz parte da programação especial de Natal do Circuito Liberdade. As apresentações começam nesta quinta (7/12) e seguem na sexta (8/12) e sábado (9/12), às 20h, e domingo (10/12), às 11h, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual.

Missa do Galo é o nome dado à celebração católica que ocorre na passagem de 24 para 25 de dezembro, dia do Natal. No século 17, Marc-Antoine Charpentier, com ousadia, inspirou-se na tradição para escrever uma de suas obras mais marcantes.

Desafiando o absolutismo religioso e o controle político do reinado de Luís XIV, o compositor francês combinou alta e baixa cultura em um concerto que agia como contraponto às polifonias tradicionais das canções da época.

“É uma das mais belas obras natalinas do Barroco. Charpentier utilizou melodias populares francesas da época e colocou nelas o texto litúrgico. Isso é muito interessante, porque ele usou essas partes para construir outro formato de missa. Se a gente for pensar, hoje em dia já seria algo muito ousado e ele fez isso há 330 anos”, diz o maestro André Salles-Coelho.

Como diferencial, a Orquestra 415 resgata a partitura original da obra e a apresenta com cópias fiéis de instrumentos originais do período. O maestro acredita que devido às circunstâncias, esta possa ser a primeira vez em que a versão completa será interpretada no Brasil.

“Nunca encontrei registros de apresentações da versão completa no Brasil. É a primeira vez que apresentamos o espetáculo e, talvez, a primeira em que os brasileiros vão escutar este concerto de Natal”, afirma.

Além de violinos, violas e violoncelos, o grupo leva para o palco novamente instrumentos como alaúde, violino barroco, flauta doce, violoncelo barroco, guitarra barroca, traverso, viola da gamba e espineta.

O espetáculo também traz mais uma característica do período barroco: a presença do coral. Ao lado dos músicos, 15 cantores do recém-fundado Coro 415 sobem ao palco.

Fica mais fácil e bonito o concerto, conseguimos estabelecer uma dinâmica melhor, tornando tudo mais especial, porque o canto também tem as suas particularidades na música barroca”, explica Salles-Coelho.

Grupos de câmara da Filarmônica

Nesta quinta (7/12), os grupos de câmara da Academia Filarmônica apresentam dois concertos, às 19h e às 20h30, no projeto Filarmônica no Memorial – Música de Câmara, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. No repertório, obras de Couperin, Zabel, Tournier, Beethoven, Villa-Lobos e Jônatas Reis. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos (dois por pessoa) uma hora antes de cada apresentação.



“MISSA DA MEIA-NOITE”

Concerto de Natal da Orquestra 415, com o Coro 415. Nesta quinta (7/12), sexta (8/12) e sábado (9/12), às 20h, e domingo (10/12), às 11h, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual (Praça da Liberdade, 21). Ingressos: R$ 80 (inteira) em www.luanovacultural.com/ingressos. Informações: (31) 3269 1166.

