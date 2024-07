Em 2022, a primeira edição do Festival Novos Encontros reuniu Martinho da Vila e Djonga no mesmo show. No ano seguinte, o evento promoveu as dobradinhas de Leci Brandão com a cantora Coral, do Graveola com Ana Frango Elétrico e de Criolo com a rapper mineira Tamara Franklin.



Na terceira edição do festival, neste sábado (27/7), no Parque Municipal, dividirão o palco o duo Àvuà (Bruna Black e Jota.pê) com Nath Rodrigues; MC Tha e Augusta Barna; e Roberta Sá com Arnaldo Antunes. Pela manhã, haverá programação infantil gratuita com Orquestra Sesiminas, banda Pé de Sonho e Cortejo Terno do Binga.



Pela primeira vez, Roberta Sá e Arnaldo Antunes se apresentam juntos em um evento aberto. “Fizemos dois shows no passado com a mesma dinâmica, mas foram eventos corporativos, para público mais restrito”, lembra a cantora.



Roberta espera reunir seus fãs cativos com os de Arnaldo no palco propício para esse tipo de troca. “Vejo os festivais como oportunidade muito boa para encontrarmos nossos colegas”, diz.



“A participação do artista no show de outro é um adicional, porque, às vezes, alguém vai lá só para ver o Arnaldo e passa a conhecer o meu trabalho. Ou o contrário, alguém vai me ver e passa a conhecer o trabalho solo do Arnaldo”.



Fã dos Titãs

A cantora selecionou hits das carreiras de ambos, mas com o cuidado de evitar algo como um show de coletânea de maiores sucessos. O setlist foi montado de maneira muito natural para alguém que a vida inteira foi fã dos Titãs e, depois da saída de Arnaldo em 1992, passou a acompanhar e admirar o trabalho do colega em carreira solo.



A balada “Consumado”, composta pelo ex-Titã e lançada em 2004 no disco “Saiba”, entrou no repertório por ser uma das músicas que Roberta Sá mais canta em casa para a filha Lina, que tem quase 2 anos. Já “Alegria”, samba que ela considera “lindíssimo”, não poderia ficar de fora.

Leia também: Hermeto Pascoal e Chico Amaral se apresentam sábado (27/7) n'Autêntica, em BH



Outro encontro inédito será o da mineira Augusta Barna com a paulista MC Tha. Com sonoridades que transitam entre o pop e o pop rock, ambas vêm se tornando figurinhas carimbadas na cena musical das respectivas cidades – MC Tha em São Paulo e Augusta Barna na capital mineira.



A maior parte do repertório será da paulista. “Estou fazendo apenas uma participação ali no show dela, é quase uma pontinha”, brinca Barna. “Mas também vamos cantar algumas músicas minhas que guardam certas semelhanças com as da MC Tha. Elas são mais alto astral e têm como pano de fundo a natureza”, comenta.

A mineira Augusta Barna vai dividir as canções "Acajú" e "Poeira" com MC Tha Divulgação



Entre as canções de Augusta Barna, “Acajú”, “Mineirim” e “Poeira”, juntas, já somam cerca de meio milhão de ouvintes no Spotify. “Vou cantar essas músicas, mas sem fazer cover da gravação, porque quero que o show seja uma coisa única e exclusiva tanto para mim quanto para o público”, conclui a artista mineira.



FESTIVAL NOVOS ENCONTROS



Neste sábado (27/7), no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Av. Afonso Pena, 1.377, Centro). Programação infantil, com entrada franca, a partir das 9h, com Orquestra Sesiminas, banda Pé de Sonho e Cortejo Terno do Binga. A partir das 14h, shows de Àvuà e Nath Rodrigues; MC Tha e Augusta Barna; Roberta Sá e Arnaldo Antunes, com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla.