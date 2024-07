Para quem já viu a banda Tuyo em cena, o show da noite desta sexta (26/7), n’Autêntica, pode surpreender. “Pela primeira vez estamos subindo no palco com uma quantidade grande de sintetizadores. A ideia é tornar a experiência o mais imersiva possível para o público, tanto que este é o nosso espetáculo mais bem amarrado, com as canções bem encadeadas”, afirma a vocalista Lio.



Em abril, o trio – as irmãs Lay e Lio Soares e o músico Jean Machado – formado em Londrina, que tomou forma em Curitiba e há pouco mais de dois anos se radicou em São Paulo, chegou ao terceiro álbum. “Paisagem” os tirou da zona de conforto.



O violão ainda é essencial na construção das canções (são 10 no novo disco), mas há outras camadas sonoras, que levam a uma viagem imagética (como não poderia deixar de ser, diante do título do trabalho). E são os sintetizadores os “capitães” deste barco.



“Para nós, que começamos com o violão, usar equipamentos mais robustos no palco é uma forma de apresentar mais texturas ao vivo. Hoje estamos menos com cara de banda alternativa”, continua Lio. Em cena, a ideia é “desmontar os recursos da nossa canção na frente do público.”



No repertório estarão canções do novo álbum, bem como dos anteriores, “Pra curar” (2018) e “Chegamos sozinhos em casa” (2021). Cada apresentação tem um momento de encontro com a plateia, com voz e violão. A despeito da parafernália em cena, isso não vai faltar n’Autêntica.

Em BH, a artista Coral, baiana radicada em Minas, vai cantar com o Tuyo a canção “Solamento” (2017), que os fãs de primeira hora conhecem bem. Haverá outras da própria Coral no momento mais íntimo da apresentação.





Estúdio doméstico

Banda que mistura folk, afrofuturismo e música brasileira, Tuyo chegou ao terceiro álbum (há alguns EPs no meio do caminho) de forma rápida.



Em janeiro, os três se reuniram levando ideias de canções. “Quando a gente está na estrada, o tempo todo somos provocados. Então, tínhamos um desenho do que queríamos e, com o estúdio montado na casa do Jean, começamos a tirar as ideias do papel”, conta Lio.

No processo, houve algumas colaborações, como do DJ e produtor mineiro Vhoor, que ficou uma semana com eles. “Paisagem”, a faixa-título, teve a participação de Luedji Luna. “Tínhamos um trecho da música. Mandamos para ela antes de saber qual seria o desfecho. Por causa das escolhas que ela fez, ficou com um clima Sade.”



Já “Apazigua” ganhou a participação do maestro carioca Arthur Verocai. A parceria se deu da maneira mais improvável possível. Procurando o contato de outra pessoa, a empresária da banda deparou-se com a mensagem de quatro anos atrás sobre a possibilidade de um arranjo. A banda pegou aquele e-mail e mandou nova mensagem, que foi prontamente respondida por Verocai.



TUYO



Nesta sexta (26/7), na casa de shows A Autêntica ( Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Abertura: Gabriela Viegas. Participação de Cristal. A casa abre às 21h. Ingressos a partir de R$ 50 (meia social), à venda na plataforma Sympla.

