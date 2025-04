Lideranças fazem pressão por início das obras da 381 na RMBH

O Movimento Pró-Vidas BR-381 pressiona o Ministério dos Transportes para que as obras de duplicação da rodovia federal, no trecho que passa pela Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sejam iniciadas ainda este ano. Os dois lotes, cujas obras de duplicação da pista ainda não começaram, estão localizados entre Belo Horizonte e Caeté, batizado de 8A, e entre Caeté e Ravena, chamado de 8B. Eles foram vencidos pela mesma empresa.

"Queremos máquinas na pista ainda este ano", cobra Clésio Gonçalves, fundador e coordenador do movimento. Segundo ele, a empresa vencedora já apresentou o projeto do novo traçado do lote 8A, mas aguarda aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para começar a executar as obras.

Gonçalves defende que essa análise seja priorizada pelo departamento para que as obras comecem em junho e sejam concluídas antes do início do período chuvoso, quando tradicionalmente são interrompidas. De acordo com ele, prefeitos, presidentes de câmaras municipais, empresários e associações de classe de 38 cidades da região, que integram o Movimento Pró-Vidas, preparam um manifesto que será entregue ao Dnit e ao ministro dos Transportes, Renan Filho, nos próximos dias.

O outro trecho (8B), segundo ele, deve começar somente no ano que vem, já que, para o início das obras, é necessária a desapropriação das famílias que vivem nas faixas de domínio da pista que será duplicada. Nesse caso, Gonçalves defende que o governo federal agilize o processo de desapropriação e também a assinatura do contrato com a empresa vencedora, o que ainda não aconteceu.

“Está nas mãos do Dnit acelerar todo esse processo para que essa rodovia não seja mais conhecida pelo apelido de ‘rodovia da morte’”, defende Gonçalves. Ele afirma que, no restante da rodovia, no trecho que vai de Caeté a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, as obras já começaram. Esse trecho foi assumido pela concessionária Nova 381, que, inicialmente, está executando um plano emergencial de 100 dias para melhorias imediatas na pista, que envolve pintura, contenção de encostas, recapeamento da malha, capina e melhoria na sinalização.

De acordo com o Dnit, os lotes estão em etapas diferentes de execução, mas dentro do cronograma da autarquia, pois as licitações foram realizadas em datas distintas e, por isso, os contratos estão em fases diferentes de execução. “No caso do Lote 8A, as equipes já estão trabalhando na elaboração dos projetos de engenharia. Em paralelo, os técnicos estão atuando nas ações necessárias para realocação dos imóveis que estão na faixa de domínio da rodovia. Tão logo sejam finalizadas e aprovadas as primeiras disciplinas dos projetos, as equipes iniciam os trabalhos construtivos deste trecho”, disse o departamento por meio de uma nota.

Já o Lote 8B está na fase de assinatura contratual, prevista para ocorrer no mês de maio, e logo após, as equipes iniciam a elaboração dos projetos de engenharia, informou o departamento. “Como já acontece no Lote 8A, conforme as disciplinas de projetos vão sendo aprovadas, os trabalhos construtivos são realizados. Ao mesmo tempo, as equipes do Dnit também vão iniciar o levantamento dos dados relativos à realocação dos imóveis na faixa de domínio da rodovia”, informou o Dnit.

Setenta dias



A concessionária Nova 381 divulgou um balanço do andamento das obras de recuperação emergencial da rodovia, que começaram há 70 dias. De acordo com a empresa, o plano de 100 dias, iniciado em fevereiro, visa corrigir pontos críticos da rodovia e está em andamento, com as melhorias já podendo ser sentidas pelos motoristas. “Ao percorrer os trechos em que os trabalhos já foram realizados na BR-381, é possível observar avanços significativos nas atividades de roçada, limpeza, implantação de sinalização vertical e horizontal, entre outras intervenções voltadas à segurança viária”, destaca Guilherme Turini, gerente da Nova 381, que administra 303,4 quilômetros da BR-381, entre Caeté e Governador Valadares.





Vetor Norte





O governador Romeu Zema (Novo) acatou a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e não publicou o novo edital de licitação para a privatização e instalação de praças de pedágio no Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Na sexta-feira (25/4), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade anunciou que publicaria, ontem, um novo edital com as mudanças determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), que também cobrou explicações do governo, principalmente em relação ao preço elevado dos pedágios.

No entanto, no mesmo dia, o TCE-MG determinou a suspensão do processo e a publicação de qualquer novo edital devido a falhas no processo de concessão, como a má divulgação das audiências públicas e as tarifas elevadas.